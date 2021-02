El ‘Gegant de sal’ de Coderch & Malavia ja s'exhibeix en la Marina

El duo d'escultors Coderch & Malavia, guardonats amb el Premi Reina Sofia de Pintura i Escultura, exposen des d'aquest dimarts la seua última creació, ‘Gegant de sal’, una escultura en bronze de quatre metres que es pot veure en la rotonda de les banderes de la Marina de València.

Amb 'Gegant de sal’ aquests artistes figuratius que ja han celebrat nombroses exposicions individuals i col·lectives en països europeus com Alemanya, Bèlgica o França mostren ara el seu treball per primera vegada a València, ciutat en la qual estan establits i on se situa el seu taller. L'envergadura d'aquesta escultura hiperrealista permetrà als visitants “interactuar amb l'obra”.

En aquest sentit, tant els artistes com la Marina tenien clar que el propòsit de traure aquesta escultura al carrer era “acostar als ciutadans una disciplina artística normalment reservada a les sales d'un museu o a les col·leccions privades”. “Les peces es perceben de forma molt diferent al carrer”, expliquen Coderch & Malavia.

A més, aquesta peça que s'inspira en la dansa Butoh, un ball japonés “summament expressiu i que transmet el dolor col·lectiu que se sent després d'una tragèdia i el ressorgir després d'aquesta”, pot “connectar molt bé amb la societat actual que ha de replantejar-se quin serà el seu paper en la reconstrucció social després de la crisi que està causant la Covid-19”.

D'aquesta manera, el projecte “aprofundeix en els canvis que es generen després de les grans tragèdies, quan sorgeix una consciència d'humanitat i de grup molt forta”. En aquest cas, els artistes tracten d'expressar a través del cos retorçat del Gegant de sal l'essència de la vida: “Caure i reviure, buscant la comunió entre oposats i, sobretot, tractant d'aprendre dels nostres errors”.

“Dues ments creadores en constant diàleg”, així se senten Joan Coderch (Barcelona, 1959) i Javier Malavia (Guipúscoa, 1970) quan s'enfronten a la creació de cadascuna de les seues peces artístiques. El cos humà i les arts són fonts d'inspiració constants de les quals nodrir-se i deixar-se portar per a, a través d'un mètode de treball propi, esculpir les seues obres “a quatre mans”, sostenen tots dos artistes.