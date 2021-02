Bronca del director de 'Sálvame' a Anabel Pantoja tras destapar un error: "¡No pierdas el norte, no te equivoques!"

Este martes, Anabel Pantoja volvió a vivir una tarde movida en Sálvame. La colaboradora, que se tuvo que hacer un nuevo test de embarazo para despejar las dudas surgidas el día anterior al respecto, acabó el programa recibiendo una tremenda bronca por parte del director, David Valldeperas.

Las joyas de Anabel, de nuevo, fueron las que volvieron a provocar la polémica en el plató del espacio de corazón de Telecinco, que había llevado en directo a un tasador para que las comparara con otras que, supuestamente, son una copia.

Sin embargo, algo no fue bien y Anabel lo denunció en directo. La colaboraba alzó la voz para denunciar que el programa había cogido como ejemplo un anillo que no forma parte de su colección: "Qué torpes son, para eso me hubierais dicho: '¿Cuál es de tu colección?', ¡Eso es lo que tenéis que hacer, equipo de investigación!", decía de modo irónico, muy cabreada, la sobrina de Isabel Pantoja.

El director regaña a Anabel Pantoja pic.twitter.com/WIJS6lpgR4 — Bên💫 (@gerflowers) February 23, 2021

Entonces, entró en juego David Valldeperas, que entró en brote y le paró los pies a la colaboradora. "¡Eh! ¡Eh! No te pases", le gritaba a la colaboradora sin micrófono. Cuando lo tomó, le espetó: "¡No pierdas el norte, no te equivoques porque yo no le falto el respeto a nadie!". Y se hizo silencio en plató.

Una vez aclarado que, efectivamente, la joya -un anillo- ya no forma parte de la colección de Anabel, sí lo hizo en el pasado, aunque ella siguió negándolo.