Pedro, en 'First dates': "Ningún hombre me ha encontrado todavía el punto G"

"El twerk para mí significa empoderamiento, cuando lo bailas te sueltas, te admiras, te quieres y te gusta lo que haces. Es un baile más que tiene como protagonista el culo", afirmó Pedro en su presentación en First dates este martes tras ser recibido por Matías Roure.

Y reconoció entre risas que "el punto G no es difícil de encontrar, pero a mí ningún hombre me lo ha encontrado o no ha sabido: ¿Qué le voy a hacer yo?". Añadió que "me gusta que mi pareja sea muy varonil".

Santiago, un colombiano afincado en Alicante, fue su cita en el programa de Cuatro, donde comentó que "a veces me paso de amoroso porque cuando me enamoro, me entrego mucho y muchas personas no están preparadas para eso".

"El problema que he tenido con los latinos es que la tienen muy grande y hay que afrontarlo. Lo intenté, pero al final fue muy mal", admitió Pedro tras conocer a su pareja de la noche.

El colombiano se dio cuenta de que ya conocía al alicantino porque "le he dado algún like en redes sociales a sus vídeos haciendo twerk" y señaló que no le importaba que "se saque un dinerito subiendo fotos calientes a la plataforma Onlyfans, mientras me respete...".

En el tema sexual, Santiago aseguró que "todavía no he probado todo lo que me gustaría probar, pero me desearía practicar sexo mientras me lanzo en paracaídas". Otro punto a favor para el aspirante a actor fue que "soy un experto en encontrar los puntos G de mis parejas".

Pedro baila en 'First dates'. MEDIASET

Ese detalle no pasó desapercibido para el profesor de baile: "Interesante, hay mucho trabajo por hacer ahí entonces", afirmó Pedro. Él también quiso mostrar sus habilidades y le bailó twerk a Santiago para conquistarle.

Al final, Pedro sí que quiso tener una segunda cita con Santiago "para conocernos mejor y tomarnos unas copas". El colombiano, por su parte, no quiso volver a quedar "como pareja", pero "sí como amigos".