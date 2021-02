Una comensal pide una cita con Matías Roure y el barman de 'First dates'... se lo piensa

A los comensales de First dates siempre les piden que den un perfil de la persona que quieren buscar en el programa de Cuatro, y muchos ponen como ejemplo a personajes famosos para que sea más fácil.

Eso fue lo que hizo Adriana este martes, ya que al llegar al restaurante le comentó a Carlos Sobera que lo que le pedía a un chico para estar a su lado: "Que tenga metas, planes en la vida y que me incluya en ellos, claro".

Pero otro de los requisitos sorprendió al presentador: "Que sea limpio, que últimamente a los chicos les cuesta mucho ducharse", afirmó la guía turística. Y añadió que "le he pedido a él, pero creo que no voy a tener suerte", comentó señalando a Matías Roure, el barman de First dates.

Carlos Sobera, Matías Roure y Adriana, en 'First dates'. MEDIASET

"Vas a tener mucha suerte esta noche, ya lo verás", comentó el argentino. Entonces Sobera se dirigió a las camareras del local y les dijo: "¿No pensáis como yo y que Matías debería sentarse con ella?".

Antes de que el presentador fuera a buscar a la pareja de Adriana, Roure exclamó: "Si sale mal su cita, me lo pienso", dejando una puerta abierta para quedar con la joven si fracasaba su velada.

Entonces llegó Alfredo, un amante de los animales como Adriana (que tenía tres perros): "Tengo cuatro gatitos y, aunque suene mal, es lo que más quiero en esta vida", admitió el empleado de banca.

Ambos coincidieron en su amor por los animales, tanto que el madrileño es vegetariano porque "comer carne va en contra de mis principios", pero difirieron en los gustos de destino vacacional, ya que él prefería la montaña y ella, la playa.

Al final, Alfredo sí que quiso tener una segunda cita con Adriana porque "se me ha pasado el tiempo muy rápido". La pontevedresa, por su parte, también quiso volver a quedar "a pesar de que no te guste la playa", dejando a Roure sin cita.