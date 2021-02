Tu horóscopo diario: miércoles 24 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 24 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es muy posible que tengas que decir hoy algo desagradable a una persona, pero desde tu posición quizá no tengas más remedio que hacerlo. Procura utilizar la empatía, eso será tu mejor arma. Después respirarás con tranquilidad. Distráete lo que puedas.

Tauro

No es buen día para meterte en discusiones que no te interesen ni para mostrar en público algunas opiniones que pueden dar una información sesgada. Toca tener la máxima prudencia en ciertos círculos. Las palabras pueden ser muy peligrosas hoy.

Géminis

Vas a tener muchas noticias o informaciones de tu interés a través de las redes sociales y eso te hará sentir que estás en conexión con mucha gente, pero no debe de llevarte a error. Tus amigos son otros y los que te encuentras en las redes son simples conocidos.

Cáncer

Cuanto más te prevengas y procures hacer una gestión con tiempo suficiente, mejor te saldrá. Hay algunas cosas que debes planear con antelación, y de esa manera no ponerte en tensión ni sufrir estrés. Verás como al final sale todo bastante redondo.

Leo

Acabarás hoy por tirar la toalla con una gestión o una persona que no te comprende, pero es mejor que lo dejes reposar y no entres en ninguna discusión, no es algo que te traiga buenas vibraciones. Ya se dará cuenta de lo que es cierto o no después.

Virgo

A veces te pesa algo la soledad, pero no es nada tan negativo como quieres pensar y si ahora no es posible, no fuerces ningún encuentro con alguien del pasado que ves que se aleja. Volverán tiempos distintos y tu te darás cuenta de que para mejor en muchos aspectos.

Libra

Se aleja de ti algo o alguien que realmente no te estaba aportando claridad y que no veías hacia donde se encaminaba. Lo extraño o incomprensible te está provocando cierta desazón, déjalo marchar sin pensar en nada más. Si acaso, analiza la experiencia.

Escorpio

Párate un poco a pensar en el siguiente paso que tienes que dar en lo personal. Es una decisión bastante importante para ti y más si está relacionado con algo. que implica un cambio de domicilio. Ese paso supone otros muchos después.

Sagitario

Si tienes que obtener algo que necesitas, aunque quizá no de la manera que tu querrías hacerlo, procura que sea de la manera más clara y honesta posible, pero sin importarte lo que digan los demás. Hay muchos caminos que están ocultos.

Capricornio

Si recibes una negativa sobre un proyecto o una petición profesional, no debes de pensar que todo está perdido ni sentirte mal. Puede que estés un poco de bajón, pero pasa página y sigue adelante. Habrá más oportunidades si las buscas.

Acuario

No será un día especialmente significativo en nada importante, pero sí puede que pases algunos ratos muy entretenidos y agradables, sobre todo si te vuelcas en hacer algo por los demás, sea lo que sea. Eso te dará confianza en los demás.

Piscis

Te pasan muchas ideas por la cabeza y eso está bien porque es algo que te ayuda a distraerte y a buscar algún proyecto o simplemente enriquecer tu tiempo si no tienes otra cosa que hacer. Te reportará placer intelectual y diversión.