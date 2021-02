Efectivos de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han desplegado un fuerte cordón policial en la calle Comte d'Urgell del Eixample de Barcelona, a la altura de la calle Còrsega, para evitar que el medio millar de personas que se manifiestan desde las 19 horas (han sido convocadas en la plaza Doctor Letamendi, frente a la sede de Hacienda) se encuentren con una marcha de signo contrario que se encuentra en la plaza de Artós.

En el inicio de la octava concentración que se lleva a cabo en la capital catalana contra la detención y encarcelamiento del rapero leridano, los convocados han cortado la calle Aragó y han gritado insistentemente: "Libertad Pablo Hasel". Los manifestantes han coreado también otras consignas, como "'1-O ni olvido ni perdón" y "Fuera fascistas de nuestros barrios".

Tras ser llamados a trasladarse andando hacia la plaza de Artós, donde se encuentra la contra manifestación de ultraderecha, alrededor de las 20 horas, se han topado con un cordón de los Mossos en el cruce de la calle Comte de Urgell con la calle París.

Ha sido entonces cuando un pequeño grupo de manifestantes violentos ha hecho una barricada con contenedores de basura y han lanzado botellas de cristal procedentes de uno de los contenedores contra la policía catalana a la altura de Villarroel con París.

Según ha informado Sanitaris por la República, un periodista ha resultado herido por el lanzamiento de uno de estos envases de vidrio. Los agentes desplegados han procedido a cargar contra este grupo.

Los Mossos d'Esquadra han publicado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje en el que recuerdan que, en la octava noche seguida de protestas en Barcelona, siguen activos los agentes de Mediación del cuerpo. Afirman que, de momento, no se han presentado interlocutores por parte de los manifestantes.

En aquesta vuitena nit consecutiva de mobilitzacions, estan novament actius els agents de Mediació. Fins al moment no hi ha interlocutors.

Comencen a fer barricades i llançaments massius d'ampolles de vidre als agents a l'Eixample de Barcelona pic.twitter.com/hqgrgcutHq — Mossos (@mossos) February 23, 2021

Los Mossos, en paralelo, han procedido a identificar esta tarde a 15 de la treintena de personas que participaban en la convocatoria ultra de la plaza de Artós bajo el lema 'Cercavila festiva. Espanya no es crema' (Pasacalles festivo. España no se quema). Uno de los identificados tenía una orden de no participar en una manifestación i la policía le ha advertido.