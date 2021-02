El que fuera el confesor y capellán de la prisión de Alcalá del Guadaira, el centro donde Isabel Pantoja cumplió condena por blanqueo de capitales entre 2014 y 2016, ha revelado en El programa de Ana Rosa cómo vivió la cantante esta difícil etapa de su vida, de la que nunca ha sido partidaria de hablar.

Cinco años después de la salida de prisión de la tonadillera, su confesor, que ha querido preservar su identidad, ha contado en el programa que la artista "lo pasó muy mal, estaba muy angustiada, muy tensa".

"Intentó por todos los medios no entrar como todo el mundo y le salió mal", ha relatado el entrevistado en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana. "Aunque la cárcel es mala para todo el mundo y no vas a hablar bien, todos tratan de olvidarlo. Ella lo llevó peor. ¡Se le notaba en la cara!", ha añadido.

Por otro lado, el confesor de la cantante ha apuntado que "interiormente" no acepta su paso por la cárcel, lo que es "una rebeldía": "Ella no quería entrar, se avergüenza y eso le ha perjudicado en su carrera… lo toma como una cosa mala".

Tal y como ha comentado el entrevistado, la artista no gozó de ningún trato de favor. "Ningún trato a favor, estaba normal como todas. Lo que pasa es que cuando entra una persona así tienes que tener cuidados para que no se hagan fotos. Trato de favor no, al revés", ha dicho.

"Es como en la sociedad,cuando uno no lo conocen va sin vigilante ni nada, pero cuando uno es personaje público pues tiene que ir con cuidado", ha valorado, asegurando que, a día de hoy, la tonadillera se siente "arrepentida".