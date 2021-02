Anabel Pantoja se somete a una ecografía en 'Sálvame' para aclarar si realmente está embarazada

Anabel Pantoja se ha sometido este martes a una ecografía en el plató de Sálvame para aclarar la gran duda que asalta a sus seguidores: si está o no embarazada.

La tertuliana, que al principio se negaba a hacerse la prueba, ha accedido finalmente a la petición del programa después de que este lunes la presentadora Carlota Corredera mostrara un test de embarazo que había dado positivo.

De esta manera, la influencer se ha tumbado en una camilla y, mientras observaba el monitor, ha escuchado atentamente las explicaciones de la doctora, que, por lo que ha podido detectar, descarta hablar de un embarazo.

Sálvame le quiere hacer una ecografía en directo a Anabel Pantoja 🤣🤰 #yoveosálvamepic.twitter.com/AZFp1SOFGo — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) February 23, 2021

La experta ha contado que, aunque no ha visto nada sospechoso durante la ecografía, habría que esperar dos semanas para saber si la colaboradora de televisión y su pareja, Omar Sánchez, podrían ser padres de un bebé.

La sobrina de Isabel Pantoja ha subrayado que "no es el momento" de tener un hijo y que, pese a no tomar precauciones a la hora de mantener relaciones sexuales, se siente muy segura de su estado: "No estoy embarazada".

La empresaria también ha contado que tuvo la regla en febrero, justo antes de celebrar San Valentín, por lo que, tras hacer cálculos, descarta la posibilidad de estar embarazada.