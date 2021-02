Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 829 nous casos i 53 morts i 2.447 altes

Així, la xifra total de positius en 376.052 persones. Per províncies, la distribució de nous contagis es distribueix en 73 a Castelló (38.514 en total), 347 a Alacant (141.408 en total) i 409 en la província de València (196.128).

A més, s'han registrat 53 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.490 persones: 744 en la província de Castelló, 2.438 en la d'Alacant i 3.308 en la de València. A més, el total de casos sense assignar en tota la Comunitat Valenciana se situa en 2.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.472 persones ingressades davant de les 1.587 d'ahir i 344 en les unitats de crítics davant dels 368 d'ahir. D'elles, 141 estan en la província de Castelló, amb 20 pacients en UCI; 624 en la província d'Alacant, 139 d'ells en la UCI; i 707 en la província de València, 185 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 2.447 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 367.102 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, 37.612 altes s'han donat a Castelló, 137.741 a Alacant i 191.693 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 13.941 casos actius, la qual cosa suposa un 3,60% del total de positius.

D'altra banda, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 275.663 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 34.584 a Castelló, 98.378 a Alacant i 142.701 a València i han rebut les dos dosis de la vacuna 99.821 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 104 residències de majors (9 en la província de Castelló, 34 en la província d'Alacant i 61 en la província de València), 17 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 12 en la província de València) i 3 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

Així mateix, s'han comunicat huit contagis entre residents, cinc entre els treballadors i tres residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 48 residències a la Comunitat Valenciana: 6 en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 25 en la província de València.