Puig destaca les 4 dècades de "progrés enorme" després del 23F encara que "la realitat de hui té moltes insuficiències"

Així s'ha pronunciat Puig en un acte a Elx, on ha defès que "la via" per a aquestes millores és "aprofundir en la democràcia, en els drets, en les llibertats i avançar també per la pròpia realitat autonòmica de l'estat, el desenvolupament dels drets".

"Clar que hi ha moltes coses que s'han d'actualitzar, però sense perdre la perspectiva que el disruptiu va ser el canvi entre la dictadura i la democràcia i l'intent del colp d'estat va quedar en res gràcies a la voluntat de la societat espanyola i la generositat del conjunt d'actors polítics d'eixe moment", ha agregat.

En aquest sentit, ha assenyalat que el moment posterior al colp "també ens dona alguna lliçó": "Davant una pandèmia com la qual vivim, la cohesió i la unitat són fonamentals. Per més diferències que tinguem els uns i els altres, el 23F dona un senyal inequívoc que l'única via de futur és la cohesió i la defensa de les llibertats".

Per a Puig, "el retrat en blanc i negre d'aquell moment nefast, com ho va ser ara amb el que va passar als Estats Units en el Capitoli, eixe atac directe a la sobirania popular, a la democràcia, és un retrat blanc i negre que no té res a veure amb la realitat de hui".

El cap de l'executiu valencià ha recordat que aquella vesprada estava treballant en un periòdic, i la "por enorme" quan va aparéixer la policia i va llegir davant dels redactors el ban de Milans del Bosch.