Puig defèn que hi ha "motius jurídics suficients" que sustenten el recurs a la sentència d'anul·lació del Pativel

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts en un acte a Elx, on ha recordat que la sentència no és ferma i que la Generalitat la ha recorreguda. En aquest sentit, ha manifestat: "D'una manera o d'una altra, assegurarem jurídicament que siga possible que les mesures de protecció en favor de la naturalesa es puguen produir".

En aquest sentit, ha remarcat la necessitat de protegir el patrimoni natural i que "no es pot tindre una actitud absolutament irresponsable i imprudent" sobre aquest tema. Així, ha argumentat que aquest pla i l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, que hui ha anunciat, van "en eixa direcció".