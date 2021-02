La Xunta propone suspender nuevas plantaciones de eucaliptos y la oposición pide la retirada del plan forestal

Así lo ha expuesto en su intervención en el debate parlamentario del nuevo plan forestal de la Xunta hasta 2040, que modifica el anterior texto de 1992, después de que la superficie de eucalipto se multiplicase en los últimos años sobre las previsiones hechas.

El conselleiro ha señalado que el Grupo Popular realiza esta propuesta de resolución en el futuro plan forestal para la suspensión de nuevas plantaciones de eucaliptos, por lo que emplaza a que se alcance una transacción con los grupos de la Cámara.

De este modo, González sostiene que esta propuesta "trascendental" supondrá que "la superficie de eucalipto en Galicia no aumentará a partir de esta suspensión".

Al respecto, la oposición ha reclamado la retirada de este plan forestal al basarse en un modelo de monte de "monocultivo de eucalipto". Tanto BNG como PSdeG piden que comience un nuevo proceso con exposición pública y en busca del "consenso".

Ahora, los tres grupos con representación en el Parlamento gallego -PPdeG, BNG y PSdeG-, tendrán 24 horas, entre este martes y miércoles, para mantener contactos sobre posibles transacciones a la revisión del plan forestal, de cara a la votación final que se producirá en la sesión del miércoles del pleno.

OBJETIVOS

En su toma de la palabra, el conselleiro José González ha defendido que el texto nace del "consenso", al tiempo que expone que se prevé un presupuesto de 4.900 millones hasta 2040 con el principal objetivo de alcanzar la "neutralidad carbónica". Además, ha dicho que, al tratarse de un decreto, su tramitación no necesitaba pasar por la Cámara, pero se ha hecho igualmente.

Resalta que se toma en consideración 101 de las 115 directrices del grupo de trabajo creado en el Consello Forestal, mientras se incorporan el 75% de las recomendaciones de la comisión parlamentaria de 2018 de lucha contra el fuego.

El plan de la Xunta es eliminar en 2040 el 5% de las más de 420.000 hectáreas de eucaliptos actuales, de forma que 20.000 se conviertan en masas de otros árboles. Pero durante este lustro -en el quinquenio del 2021 a 2025- esa superficie puede incrementarse hasta un tope de un 3% sobre la actual cifra (unas 12.000 hectáreas).

Esa subida del 3% toma como referencia los últimos datos conocidos de 2018 del Inventario Forestal de Especies Productivas del Norte Peninsular (IFNP).

Los datos de ese inventario de 2018 arrojan la presencia de 300.500 hectáreas de eucaliptales puros en Galicia, a los que se suman 121.700 hectáreas de forma mezclada con otras especies en las que se detecta la presencia de eucaliptos.

Con todo, el conselleiro ha comprometido la elaboración de un inventario forestal continuo de Galicia, que estará operativo entre finales de 2021 y comienzos de 2022.

Asimismo, González subraya que unos 80.000 propietarios gallegos obtienen ingresos por unos 300 millones de euros cada año por cortas -la mitad de las realizadas en España son en Galicia-.

Entre otros objetivos, se fija que 850.000 hectáreas estén bajo instrumentos de ordenación y gestión, con unas 650.000 hectáreas que contarán con certificación forestal.

UN DOCUMENTO QUE "NO SE SOSTIENE TÉCNICAMENTE" Y ES UNA "PILTAFRA"

Por su parte, María González Albert (BNG) ha arremetido contra un plan que "no se sostiene técnicamente", ya que "carece de datos y parte de una irrealidad" al "reconocer" la Xunta que se toma como referencia un inventario no actualizado.

Por ello, ironiza con que los populares "son pioneros en aprobar un plan forestal sin saber lo que tienen en el momento". "¡Más pioneros imposible!", ha apostillado.

De tal forma, emplaza a volver a comenzar el trabajo de este plan forestal para que exista un "análisis real" y se incorporen mecanismos de control intermedios que permitan cambiar si identifican derivas en lo tocante a diferentes especies.

Uno de los puntos de este documento en el que se ha centrado es que "anuncia una falsa reducción" del 5% de eucaliptos en 2040, mientras se permite un aumento del 3% en el primer quinquenio, pero en la Xunta "reconocen que no saben cuánto hay". Se pregunta dónde se podrá incrementar y dónde no. Además, lamenta que no se reserva "ninguna" herramienta de corrección en caso de desviaciones.

La diputada del Bloque avisa de que este plan "está hecho por y para la recepción de fondos PDR (Plan de Desarrollo Rural)", realizado con "prisas" porque el "objetivo último" es "poner esos fondos" europeos "en manos del sector del eucalipto".

"En resumen, su criterio parece ser: 'Vamos a hacer lo que nos dé la gana en esta legislatura, y quien venga detrás así se las apañe", reprueba a los populares.

En esta línea, Martín Seco (PSdeG) ha censurado que este "desastroso" texto "no alcanza el mínimo de rigor técnico que se debe exigir" y está basado en una "manipulación estadística", más allá de los "fuegos de artificio en la sesión de hoy" del conselleiro.

Un documento que Seco ha tildado de "piltrafa", puesto que "no tiene diagnóstico". Afea que se ha realizado "sin participación" y para que "solo contente a ciertas empresas del sector".

Ve "muy curioso" que se permita un aumento en el primer quinquenio del 3% para hacer una bajada del 5% en el último lustro, pero sin saber ni siquiera "sobre qué cifras se hace", ni se aclare en dónde se va a realizar las actuaciones.

A renglón seguido, el diputado socialista ha proseguido en sus reproches para denunciar que se va a "intensificar" el monocultivo de eucalipto. Por todo este "despropósito", emplaza a que se retire y se saque a exposición pública, que "se pasaron por el arco del triunfo".

En contraposición, la diputada Elena Candia (PP) ha defendido el trabajo "serio, riguroso y responsable" del plan, con objetivos "perfectamente claros e identificados".

PROTESTA

Esta mañana de martes, varias entidades se han manifestado frente a la Cámara bajo el lema 'Non ao plan forestal do PP. Por un monte galego con futuro', ya que consideran que el texto supondrá la "ecualiptización" de Galicia.

Entre las entidades se encuentran: Sindicato Labrego Galego, Adega, CIG, Fruga, Verdegaia, Greenpeace, la Organización Galega de Comunidades de Montes y Amigos da Terra.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira, exige que el plan "se devuelva al Consello Forestal" porque "no es un documento de consenso" y está basado en datos que "no está actualizados".

Pereira recrimina que está basado en un monte "productivista" de eucaliptos y pinos, por lo que demanda que se apueste por la "multifuncionalidad". Además, alerta de que el PP busca la "desaparición" de las comunidades de montes vecinales.

Esta movilización se ha realizado con una fuerte presencia policial. En esos momentos también ha tenido lugar en la calle de O Hórreo otra protesta -en la acera de enfrente- de negacionistas por motivo de la aprobación de la ley gallega de salud. Con todo, algunos de los negacionistas despistados se han situado a proferir sus consignas junto a los manifestantes contrarios al plan forestal.