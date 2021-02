La CVMC demana a Les Corts que nomene presidenta Mar Iglesias fins que no es constituïsca el Consell de l'Audiovisual

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha acordat remetre un escrit a la Mesa de Les Corts per a sol·licitar a la comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual que propose el nomenament de Mar Iglesias com a presidenta de la CVMC mentre no es constituïsca el Consell de l'Audiovisual.