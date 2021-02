Ribó insta a continuar la lucha contra la pandemia: "Esperanza pero con disciplina"

Así lo ha subrayado el primer edil al concluir la sesión extraordinaria de la Junta Local de Protección Civil. Este órgano de coordinación volverá a reunirse en breve si la Generalitat flexibiliza las normas vigentes para hacer frente a la pandemia del coronavirus "para adaptarlas al ámbito municipal", ha avanzado.

En esta reunión donde se ha analizado la situación y evolución de la pandemia del coronavirus en València, han participado, por videoconferencia, todos los grupos políticos y técnicos municipales "para tener la visión más amplia posible". A su término, el alcalde ha explicado que "la situación ha mejorado de una forma muy clara en los últimos 15 días, la incidencia ha bajado drásticamente, y esto lo podemos constatar con datos".

En este sentido, ha recordado que el número de personas contagiadas en el término municipal se ha dividido por tres o que el 99% de las aulas de los centros escolares de la ciudad funcionan con normalidad".

Con todo, ha reiterado, "la situación todavía no es para estar tranquilos porque la incidencia acumulada de la pandemia en la ciudad todavía está por encima de los 400 contagios por cada 100.000 habitantes". "Vamos por el buen camino, pero no es para estar tranquilos y hay que continuar con una máxima disciplina porque no estamos en las franjas de seguridad, ni mucho menos", ha advertido.

DEPORTE, TERRAZAS Y MERCADOS

"Hemos analizado que esto seguramente provocará por parte de la Generalitat unos cambios o cierta relajación de determinadas normas, por ejemplo, en cuanto al deporte, terrazas, mercados al exterior, confinamiento de ciudades, etcétera", ha añadido Ribó, que ha apostillado que, "en el momento que el Ayuntamiento tenga el documento oficial con las nuevas medidas decretadas, la Junta Local de Protección Civil se volverá a reunir para adaptar la situación de la ciudad a estas nuevas normas".

Finalmente, el primer edil ha remarcado que "es una situación de esperanza, pero a la vez tenemos que mantener la disciplina que hemos ido manteniendo y que demuestra que funciona bien para reducir el impacto del coronavirus".