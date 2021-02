Ribó a Calero: "És molt important mantindre una proporcionalitat entre allò que passa al carrer i l'actuació policial"

Ribó ha explicat, en atenció als mitjans, la conversa amb Calero, que es produeix després de les protestes registrades a València durant la passada setmana per l'entrada a la presó del raper Pablo Hasél i el tuit que va llançar el primer edil arran dels incidents, en el qual va assegurar que l'actuació de la Policia "ha de ser proporcionada a la situació" i exposava que "una actuació desproporcionada de la Policia Nacional no augmenta la seguretat" sinó que "augmenta la crispació social de forma gratuïta".

Ribó s'ha mostrat davant els mitjans, després d'assistir a la Junta de Protecció Civil, a favor que els policies "tinguen els protocols molt clars" amb la finalitat de que puguen comptar amb "la màxima seguretat jurídica per a poder actuar". "Entenem que hi ha diferents actuacions, com en els bombers hi ha diferents protocols", ha dit sobre aquest tema.

El responsable municipal, que ha indicat sempre que les protestes a València van ser "fonamentalment pacífiques", ja va avançar aquest dilluns que tenia previst parlar amb Calero, encara que no va poder ser ahir perquè la delegada estava en un acte a Castelló amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Joan Ribó ha assegurat que la conversa telefònica que ha mantingut amb Gloria Calero "ha anat molt bé" i l'ha qualificat d'"amable", al mateix temps que ha explicat que han "verificat que la situació a València és molt millor que en altres ciutats d'Espanya", com Barcelona, en les quals també s'han dut a terme protestes després de l'entrada a la presó de Pablo Hasél.

D'altra banda, preguntat per les crítiques de la portaveu del PP en l'Ajuntament, María José Catalá, al seu tuit i per no haver rectificat els "atacs a la Policia", Joan Ribó ha dit que "el que ha de fer" la responsable 'popular' "és llegir el tuit" i dir-li "on està qualsevol atac a la Policia".

"Parlar d'una desproporció quant a l'actuació policial i els fets que han passat no implica cap atac a la Policia. En absolut. Abans al contrari", ha asseverat l'alcalde. En aquesta línia, ha declarat que allò que vol "és que la Policia, els agents de policia, tinguen els protocols molt clars perquè ells tinguen la màxima seguretat jurídica per a poder actuar".