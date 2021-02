El PSOE disculpa los desaires de Podemos al rey en el acto del 23-F: "Lo importante es que han hecho acto de presencia"

En medio del desacuerdo total sobre la Ley de Vivienda o de las leyes de Igualdad, la parte socialista del Gobierno se ha esforzado este martes por que la conmemoración del 23-F no se convierta en una discrepancia más en la coalición. Para ello, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha disculpado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no haya aplaudido tras el discurso del rey en el restringido acto que se ha celebrado en el Congreso. De la misma manera, ha restado importancia a algo que han mostrado las cámaras, que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pasado por delante de Felipe VI sin saludarle, como ha hecho el resto de los asistentes. "Lo importe es que ha hecho acto de presencia", ha subrayado.

Efectivamente, el vicepresidente Iglesias, su portavoz en el Congreso y los dos miembros de Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, han asistido este martes al reducido acto para conmemorar el 40 aniversario del 23F. Como lo fue empezar a asistir a la celebración del Día de la Constitución, se han integrado así en una dinámica parlamentaria de la que este martes han estado ausentes partidos en los que normalmente se apoya el Gobierno para aprobar sus leyes en el Parlamento. No ha asistido el PNV y tampoco ERC, BNG, JxCAT, la CUP o Soberanistes, que además han firmado un manifiesto por "la ruptura democrática", para denunciar el "régimen" democrático que reforzó el fracaso del golpe de Estado.

Esta es la diferencia a la que Montero ha aludido este martes para restar importancia que Iglesias haya evitado aplaudir y Echenique no haya saludado a Felipe VI al término de un discurso en el que ha reconocido el papel de su padre, Juan Carlos I, para desactivar el golpe.

"La presidenta [del Congreso, Meritxell Batet] ha intentado contar con la mayor presencia de formaciones políticas posible, pero está en la libertad de cada una de ellas participar en estos actos", ha empezado diciendo Montero, que también ha querido "destacar que los responsables de Unidas Podemos, el portavoz Echenique, han estado presentes al igual que el Gobierno a través de sus cuatro vicepresidentes".

Montero no ha abundado en la decisión de Iglesias de no aplaudir al rey y tampoco a Batet -que también ha tenido una mención para el rey emérito- y sobre la actitud de Echenique, ha dicho no saber "si ha pasado de largo" pero en todo caso ha recordado que "tiene que desplazarse en silla de ruedas".

En todo caso, la portavoz del Gobierno ha considerado la actitud de Iglesias y Echenique como algo "absolutamente menor". "Lo importante es que ha hecho acto de presencia y manifestado el interés de todos los demócratas".

Sánchez, "satisfecho" con la coalición

Poco después y desde el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntalado de nuevo a la coalición, a pesar de diferencias que se dan en todos los gobiernos con más de un partido como el que existe "en la Puerta del Sol", le ha dicho al portavoz del PP, Javier Maroto, en alusión al gobierno regional madrileño.

"Como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento de la coalición en este año largo que llevamos de legislatura", ha respondido a Maroto, que ha acusado a los de Iglesias de "auspiciar" la "violencia callejera" y le ha vuelto a sugerir que cese a su vicepresidente segundo.

"Es cierto que somos dos fuerzas políticas distintas y provenimos de culturas políticas diferentes pero nos unen más cosas de lo que nos separa. Nos une la salud, el empleo y la protección social, lo que ha venido haciendo este Gobierno desde el principio de la pandemia", ha añadido Sánchez.