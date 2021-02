Cvirus.- La Generalitat valora alçar els tancaments perimetrals en les ciutats els caps de setmana a partir de març

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts en la seua visita a Elx, on ha advocat per una desescalada "extraordinàriament prudent" i ha afirmat que la Comunitat Valenciana està "en condicions" de flexibilitzar les mesures restrictives que van començar mitat de gener.

El president s'ha congratulat del "gran esforç" de la ciutadania que ha permès que la situació epidemiològica avanç "molt positivament". En aquest sentit, ha incidit que serà a final de setmana quan es decidisquen les mesures que se'n van a flexibilitzar (hi haurà una comissió interdepartamental el dijous).

No obstant açò, ha recordat que estem "en una situació molt difícil", per la qual cosa ha insistit en la "prudència" en la desescalada. A més, ha expressat el seu desig que la vacunació i la immunització vagen a significar "l'escut fonamental de salvació davant de la pandèmia".

Per açò, ha apostat per "accelerar la vacunació" i al mateix temps "mantindre la prudència", així com algunes de les restriccions que "són obligatòries per a poder conviure amb aquesta situació".