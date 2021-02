ANPE advierte de la discriminación y explotación laboral de los docentes en la regulación del teletrabajo

"La exclusión de los docentes no obedece a las específicas condiciones de trabajo del profesorado, sino a que el Principado no reconoce que estos profesionales estén teletrabajando a pesar de que a diario están desarrollando parte de su jornada laboral por las tardes, a la vez que siguen desempeñando su jornada lectiva ordinaria en el horario habitual de la mañana, en las aulas con los alumnos", sostiene ANPE.

en palabras del sindicato "esto es exactamente lo que ocurre con los docentes que tienen alumnos en semipresencialidad, que necesitan apoyos adicionales para poder dar continuidad a su aprendizaje, dadas las limitaciones que esta modalidad de enseñanza supone".

"Un esfuerzo que el profesorado está realizando, con sus propios medios y en horario extraescolar, para evitar que esos alumnos pierdan el hilo de la clase y se descuelguen, lo que se extiende a otros que no van bien en tiempos de COVID-19", apunta.

Para ANPE queda patente que la Consejería "va contra sus propios actos, ya que la reciente Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se aprueban instrucciones para la adecuación de actividades no presenciales para el profesorado de los centros educativos públicos no universitarios como medidas extraordinarias con origen en la COVID-19, establece, contrariamente a lo que se dice ahora, de manera resumida, que las 'actividades no lectivas... y reuniones de profesorado se desarrollarán de manera telemática'".

"A la administración le sale gratis el trabajo de estos docentes, pues ni reconoce sus derechos ni les facilita los recursos informáticos ni de conectividad a Internet, ni otros que se vienen usando, como la línea de teléfono, que, sin embargo, sí se reconoce al resto de empleados públicos, mientras que los profesores se ven obligados a pagarlos de su propio bolsillo, lo que supone una suerte de explotación laboral", concluye ANPE.