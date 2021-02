Cvirus.-Conhostur espera reobrir com a mínim en les mateixes condicions que abans del tancament i amb aforament interior

Per a Conhostur, "el principal propòsit en aquests moments com a sector és poder obrir per a no haver de tornar a tancar" i considera que la desescalada s'ha de produir "de forma gradual, responsable i acompanyant les mesures de campanyes de sensibilització i conscienciació per a insistir en el compliment entre els clients de les mesures obligatòries (especialment l'ús en tot moment de la mascareta), i tal com es va realitzar en la primera".

L'entitat, la qual aglutina les patronals Federació Empresarial d'Hoteleria de València (Hoteleria València), l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de Castelló (Ashotur) i la Federació Empresarial d'Hoteleria de la Província d'Alacant (Fehpa), assistirà aquesta vesprada a la segona reunió de la mesa de treball convocada per Sanitat per a abordar la desescalada de forma conjunta amb el sector.

Davant les informacions que apunten al fet que la Generalitat plantejarà únicament l'obertura de terrasses, Conhostur veu "insuficient" aquesta proposta, ja que "no respon les expectatives" del col·lectiu empresarial, que, després de 40 dies de tancament, "espera poder iniciar una reobertura amb unes condicions que facen viable l'activitat i com a mínim en les mateixes condicions que en el moment de tancament".