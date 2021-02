Lambán cree que España debe solucionar sus problemas tomando como ejemplo la Transición

Al ser preguntado por el aniversario del intento de golpe de Estado del 23F, durante una visita que ha realizado a la Plataforma Logística PLAZA este martes, Lambán ha señalado que hay problemas en el país que producen "inquietud" y "zozobra", pero "España no tiene que inventar nada" para solucionarlos.

Ha remarcado que el 23F supuso la consolidación de la democracia en el país. "Los golpistas consiguieron el efecto contrario a sus propósitos, consiguieron afianzar definitivamente la institución de la monarquía, consiguieron que España se vacunara de un problema que la había aquejado en los dos últimos siglos, el intervencionismo militar en la política interna, y yo creo que fue, de alguna forma, el final de la Transición. Un final exitoso de la Transición y el comienzo de una etapa magnífica de la historia de España".

En otro orden de cosas, Lambán no ha querido opinar sobre una posible fusión de PP y Cs. Sí que ha señalado que la "única noticia buena" de las elecciones de Cataluña ha sido el "triunfo" del candidato del PSC, Salvador Illa, a quien ha calificado de político "sensato, constitucionalista y representante del mejor sello catalán".

No obstante, ha comentado que "una de las malas noticias" fue el "mal resultado" del resto de opciones constitucionalistas: "España necesita partidos constitucionalistas fuertes en todo el arco parlamentario". Aunque ha precisado que él no es quien para opinar sobre si se fusionan o no PP y Cs.

"En este momento estoy muy satisfecho de mi partido, creo que está a la altura de las circunstancias, se está mostrando como el único sobre el que se puede organizar una gobernanza constitucional en nuestro país y a los partidos constitucionalistas les deseo, sinceramente, lo mejor", ha zanjado.