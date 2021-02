Barceló Hotel Group espera cerrar acuerdos de expansión en Mallorca y Menorca en los próximos días

"En estos momentos puedo decir que espero que podamos cerrar en los próximos días acuerdos en Mallorca y Menorca, en Ibiza estamos mirando pero está menos avanzado", ha indicado González durante un acto ante la prensa.

González ha señalado que "no hay previsto vender absolutamente nada más en Baleares". "Nos gustaría reforzar nuestra posición en las Islas, estamos mirando tanto activos como compañías. Creo que tiene sentido la consolidación, tenemos que hacer grupos más fuertes y nos gustaría ser de los que ayuden a esa consolidación", ha añadido.

'SOS TURISMO'

Preguntado por la campaña 'SOS Turismo', lanzada en Baleares por empresarios del sector para reclamar un plan de acción para la recuperación del turismo, González ha lamentado que el sector "no es capaz de tener una voz única", fruto de la fragmentación del mercado.

"Me parece que el turismo pasa por un momento dramático, no me refiero a los grandes sino a todos los profesionales que están vinculados al sector", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que "es obligación de todos sensibilizar a la sociedad de que el turismo es muy importante para un país como España y mucho más para una comunidad como Baleares". "Si no hay turismo, no sólo nos afecta a los que aparentemente nos dedicamos al sector, sino que hay otros muchos sectores muy afectados. Entonces creo que es importante sensibilizar y por eso nos hemos adherido a la iniciativa", ha resaltado.

REAPERTURA REINO UNIDO

Por otra parte, González ha considerado que esperar hasta el 17 de mayo para la reapertura de fronteras en Reino Unido "es una mala noticia", pero a la vez "una muy buena noticia", puesto que supone tener una fecha fijada.

"Me pareció terrible la manifestación del primer ministro cuando dijo que viajar era ilegal. Hemos convertido que cualquier movimiento que hagamos sea algo fuera de la ley, con eso es imposible que funcione nuestro sector", ha lamentado. "Hemos llegado al colmo de que ni siquiera en muchas comunidades autónomas no se nos permite alojar a los residentes de la comunidad tampoco", ha señalado.

Así, ha indicado que "la noticia de Reino Unido tiene de malo que no es antes, pero estaba bastante asumido que se iba a retrasar y ahora lo importante es que se cumpla".