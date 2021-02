Detingut un home a València acusat d'agredir la seua parella davant dels seus fills menors

Segons ha informat aquest cos de seguretat, l'incident va tindre lloc anit en una vivenda de València quan la parella va tindre una discussió i l'home li va agredir davant dels seus fills.

La dona va denunciar els fets davant la Policia i va manifestar que la seua parella li havia donat una galtada i l'havia espentat contra la paret, la qual cosa havia ocasionat el trencament de la porta de protecció del quadre elèctric de la vivenda.

Així mateix, va advertir que l'home li havia tirat al sòl i li havia donat diferents patades.

Es tracta de la primera vegada que la dona ha presentat una denúncia contra la seua parella encara que ha afirmat que les agressions són habituals.

La víctima va explicar que les lesions eren tant físiques com sexuals i va afegir que l'home li ha arribat a subministrar alguna substància per a abusar d'ella sense el seu consentiment. L'home ha sigut arrestat per un presumpte delicte de violència de gènere.