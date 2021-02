La Comunidad destina otros 35 millones de euros en ayudas directas a la hostelería y el turismo

En el acto de firma del Plan, celebrado en el Palacio de San Esteban, han estado presentes los consejeros de Hacienda, Turismo, Empleo y Empresa, así como los responsables de Hostemur y Hostecar y los presidentes nacional y regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

López Miras ha explicado que la Región fue la primera comunidad en lanzar un plan de estas características, y ahora también se sitúa la primera en la ejecución de medidas para ayudar al sector, lo que demuestra "un apoyo decidido con hechos, y no con palabras" por parte del Gobierno murciano.

En concreto, la segunda parte del plan, en cuya elaboración han trabajado representantes del sector junto con la Comunidad, incorpora hasta 20 millones una vez que el Presupuesto Regional de 2021 esté aprobado, más diez millones para empresas de alojamientos turísticos y cinco para las dedicadas a celebraciones y ocio nocturno.

A esto hay que sumar un millón de euros para promoción en el marco de la Capitalidad Española de la Hostelería que ostenta este año la Región de Murcia y 600.000 euros que se dirigirán al 'Seguro COVID' para cubrir los gastos en caso de contagio de los turistas internacionales y nacionales que se alojen en la Región.

El objetivo de todas estas ayudas, según López Miras, es que las empresas murcianas "vuelvan a ser lo que siempre han sido; una parte importante de la economía regional, un valor añadido, punta lanza de nuestra oferta turística, atractiva y competitiva".

Este montante se suma al aprobado el pasado 7 de noviembre, que incluía 37 millones de euros, con 22 en ayudas en directas, líneas de crédito, exenciones fiscales, asesoramiento y promoción turística. Estas iniciativas supusieron "un balón de oxígeno" para que los hosteleros "pudieran plantar cara a esta adversidad", ha añadido el presidente.

"SI NO HAY EMPRESAS HOY, NO HABRÁ EMPLEO MAÑANA"

López Miras ha señalado que la "prioridad máxima" desde el principio de la pandemia, que ha definido como "la peor crisis sanitaria en más de un siglo", ha sido "salvar vidas" y proteger la salud de la ciudadanía, para lo que ha sido necesario escuchar a los expertos sanitarios y sus recomendaciones con el fin de combatir el avance del virus.

Esto ha supuesto la toma de decisiones que han conllevado "sacrificios dolorosos, pero a la vez imprescindibles" como restricciones en la actividad comercial, hostelera y turística. En este sentido, el presidente regional se ha mostrado "plenamente consciente" del impacto económico de las medidas sanitarias.

"Si no hay empresas hoy, no habrá empleo mañana, y sin empleo no habrá recuperación posible, ni económica ni social", ha dicho López Miras, quien ha resaltado que en estos momentos la situación epidemiológica es "sustancialmente mejor que hace unas semanas" y la Región se sitúa como la tercera comunidad con menor incidencia por Covid-19 en los últimos siete días de la península.

Por tanto, "podemos afirmar que esas medidas han funcionado" y lo han hecho "relativamente rápido" aunque "a algunos le parezcan eternas", algo que "es normal".

"DIÁLOGO Y COGOBERNANZA"

Para el jefe del Ejecutivo murciano, todas las iniciativas impulsadas por la Comunidad para paliar los efectos de la crisis económica son el resultado del "diálogo, el acuerdo y el trabajo común, gobernando con la sociedad". "Esto sí es cogobernanza", ha asegurado al respecto.

En este punto, ha subrayado que la capacidad de actuación de un gobierno autonómico es "limitada" y, en este escenario, falta "un protagonista", el Ejecutivo de la Nación. "No podemos olvidar que España es el país europeo en el que resulta más clamorosa la pasividad del Gobierno central", ha dicho.

A su juicio, desde el ámbito estatal no solo no se ha adoptado "ninguna ayuda", sino que "se han mantenido los impuestos e incluso los suben, las cuotas de autónomos, el impuesto de sociedades", lo que demuestra que "algo falla en esta recuperación que tanto necesitamos cuando el Gobierno central con mayor capacidad financiera de nuestra historia no ayuda a las empresas más castigadas por la crisis".

"A diferencia de Italia, Francia, Alemania o Portugal, nosotros estamos huérfanos de actuación por parte del Gobierno central", ha comentado López Miras, quien ha insistido en que esto "no nos va a parar" porque su equipo "está centrado en lo importante, sin distracciones".

Asimismo, ha explicado que con la vacunación "se abre una nueva puerta a la esperanza", como también con los fondos europeos, que, a su juicio, "deben ser puestos al servicio de la recuperación". En total, 140.000 millones de euros en los que la Región, según ha apostillado, debe tener "el papel que le corresponde en función de los criterios con los que nacieron: población, PIB y desempleo".

Esto supone que, como mínimo, la Región debería recibir 2.400 millones de euros para "los que realmente los necesitan, y no ser objeto de reparto con criterios políticos".

Igualmente, ha reclamado ayudas directas para el sector así como la bajada del IVA al 4 por ciento, la exención o moratoria en impuestos del Estado, un aplazamiento y flexibilización en la liquidación del IVA y la suspensión del abono de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos del sector.

RESPALDO DE CROEM Y ATA

Por su parte, el presidente de la patronal, José María Albarracín, ha dicho que la pandemia ha dado lugar a una situación "sin precedentes" en la que ciertos sectores "se han visto obligados en reiteradas ocasiones a cerrar su actividad".

Albarracín ha hecho hincapié en que "desde el primer momento" los empresarios han contado con "el soporte de la Comunidad", a pesar de que la Región está "absolutamente infrafinanciada por el Gobierno del Estado".

Así, "con el esfuerzo, la capacidad de negociación y el consenso hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que permita paliar en la medida de lo posible el daño al sector turístico", ha destacado el presidente de la patronal, tras pedir a la población que "siga los pasos" del sector empresarial y cumpla con las medidas sanitarias para evitar una cuarta ola.

Respecto al Plan, ha aseverado que "nunca es suficiente" pero este viene a sumarse al primero, y, así, "va a proporcionar un alivio importante en el sector turístico" haciendo que "la situación sea algo más llevadera" para las empresas y el mantenimiento del empleo.

Igualmente, ha adelantado que CROEM trabaja junto al Gobierno regional para cerrar "en breve" un acuerdo que ayude al sector comercial a afrontar el impacto de la pandemia.

En la misma línea que López Miras, Albarracín ha pedido al Ejecutivo de la Nación que "abra los ojos" y ponga en marcha medidas efectivas que alivien los efectos de la crisis en el sector servicios, "auténtico bastión de la economía del país", y cuyas empresas "han perdido un montón de músculo" desde el pasado marzo.

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha expresado su satisfacción por el acuerdo suscrito entre la Administración murciana y CROEM. "A la pandemia se le gana con medidas sanitarias pero a la otra pandemia, la económica, con la colaboración público-privada", ha dicho Amor, tras ensalzar que en la Región se trabaje "en ese camino".

Asimismo, ha señalado que el primer acuerdo murciano fue el "embrión" de los planes aprobados en otras comunidades, al tiempo que ha apelado a la acción del Gobierno central más allá de los ERTE y otras medidas indirectas, al objeto de ayudar a los sectores más perjudicados.