IU y Podemos preguntarán a Timoteo (Cs) si "sus representados tenían relación con gestiones del Ayuntamiento"

En una rueda de prensa, los ediles han advertido de que "el PP, con el alcalde, José María Bellido, a la cabeza, pretende que caiga en el olvido este caso", si bien desde IU y Podemos han defendido "profundizar en la tremenda irregularidad e ilegalidad cometida por la concejal de Ciudadanos".

Al respecto, García ha puesto a modo de ejemplo "el caso de una usuaria de la Oficina de la Vivienda que haya sido representada por la procuraduría de Eva Timoteo, tanto en la parte de la defensa como de la acusación, y luego ese asunto haya ido a algún consejo de administración, o Pleno o acción de alguna de las firmas antes citadas, y viceversa, en el que la delegada haya tenido que votar sobre el caso en cuestión".

En palabras del concejal, "hace ya dos semanas que saltó la polémica, con evidencias por informes de la asesoría jurídica y del secretario del Pleno de que se ha cometido una ilegalidad mayúscula", y, "aunque tenemos información abundante, vamos a darle la oportunidad a Eva Timoteo de que sea ella quien informe de todas esas cuestiones", ha advertido García.

Según él, "aquí se siguen ocultando los trapos sucios y se intenta que las irregularidades pasen desapercibidas, manteniéndola por parte del alcalde en el equipo de gobierno cobrando por ello".

Además, ha incidido en que, "al margen de no contar con la compatibilidad del Pleno, que era lo más importante, Timoteo debía haber pedido cada vez que se votaba en Pleno una dispensa al secretario, Valeriano Lavela, porque es preceptivo".

Y, de hecho, "hay ediles de IU que hasta dos años después de haber dejado la vida pública han tenido que seguir pidiendo esa dispensa para ejercer la abogacía", ha apuntado el portavoz de IU.

"HAY MUCHAS INCÓGNITAS"

Por su parte, la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, ha recordado de nuevo que "la incompatibilidad de la procuraduría es con cualquier cargo público, como determina el Real Decreto 1281/2002, que recoge el Estatuto de los Procuradores, de modo que si se incurre en causa de incompatibilidad se está obligado a informarlo al Colegio de turno y cesar la incompatibilidad, con lo que a partir de aquí no hay más que hablar".

Pedrajas ha advertido de que "no basta con que la hayan apartado temporalmente de primera línea política, porque con eso no está todo saldado para permitirle hacer borrón y cuenta nueva, y no queremos permitir más desinformación, silencio y falta de transparencia, que es su forma habitual de actuar".

Según ha expuesto la edil, "estamos cargados de preguntas y hay muchas incógnitas que despejar, como saber quién le tiene que decir a Eva Timoteo que devuelva el dinero indebidamente cobrado, en cuánta cantidad", porque "la concejal de Cs ha reconocido que no tiene que devolverlo al haberse dedicado al cien por cien al Consistorio, pero a la vez ha estado en exclusividad para su otro trabajo", ha apostillado.

"El problema es que nadie nos responde a esos interrogantes, y, mientras tanto, pasan las semanas y sólo se está jugando con las delegaciones municipales como si fueran piezas de un ajedrez, según la estrategia que se tengan en un momento concreto, cargando de trabajo a determinadas personas sobre otras, pero eso no parece preocupar al alcalde con tal de ocultar este turbio asunto", ha manifestado Pedrajas.