Educación estudia cómo "solventar" la problemática de los opositores confinados por coronavirus

Durante el pleno de este martes, Suárez ha defendido que su departamento lleva trabajando dos meses en la planificación de las oposiciones, a las que optan 6.700 candidatos para 740 plazas. Para garantizar la seguridad, Educación está trabajando con Riesgos Laborales en la elaboración de un protocolo anti covid y se ha planteado contar con más tribunales -128-, repartidos por 11 municipios.

Una de las opciones para no perjudicar a los interinos que no puedan acudir a la prueba es, en su opinión, "garantizar" su puesto de trabajo aunque no se presenten al examen. Una convocatoria extraordinaria, ha señalado, no se contempla.

La consejera ha respondido así a una pregunta de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez sobre la planificación de estas pruebas. Rodríguez mostró su preocupación por los aspirantes que no puedan acudir al examen por este tipo de circunstancias sobrevenidas, ya que "salvo que se esté dando a luz" en el momento de la realización de la prueba, no hay mas exenciones. Ante la situación "compleja" de la educación en Asturias, la diputada de Podemos ha pedido a Educación mayor concreción en la organización de estas pruebas, que se llevarán a cabo el 19 y 26 de junio.

Por otro lado, la consejera ha señalado que investigará si se produjeron irregularidades en las obras de adecuación del CP San Pedro de los Arcos, en Oviedo, para albergar las oficinas del Equipo Regional para la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE).

La diputada del PP Gloria García informó este martes en el pleno de que no hay informe de calidad de las obras, que la solicitud de las mismas no era correcta y que el acta de recepción del proyecto "no existe". Ante estas declaraciones, la consejera ha dicho que le asusta "grandemente" que esto pueda ser así, y ha avanzado que investigará si es cierto.