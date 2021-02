Cuándo acabará la pandemia en España, según un experto del CSIC

Desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, los esfuerzos y las medidas para tratar de frenar los contagios se han ido sucediendo con el último fin de acabar con la pandemia.

Además, el inicio de año comenzó con la noticia de la vacunación, que se situó como un paso más cerca para conseguir la inmunidad de grupo y, por tanto, acabar con la pandemia, aunque actualmente parece retrasarte la vacunación masiva.

Ante esta situación, Vicente Larraga, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIB-CSIC), contó en La Hora de La 1 la predicción sobre el fin de la pandemia en España.

La bajada notable de los contagios en España se produciría a partir de verano, con gran parte de la población vacunada y atendiendo a las medidas restrictivas que sí que funcionan a la hora de conseguir bajar la incidencia: "Con estas medidas tan restrictivas, bajará el impacto de la pandemia en otoño. A partir del verano se notará mucho. Se está viendo en las residencias de ancianos, que está bajando drásticamente el número de contagios. Con la población general pasará lo mismo", explica.

Además, respecto al fin de la pandemia en España, el investigador también hizo un vaticinio: "Pasaremos a algo parecido a lo que conocíamos antes de la pandemia a partir del otoño". Sin embargo, apuntó a una clave, ya que el hecho de que se retenga la pandemia en España, no quiere decir que acabe en el mundo: "Seguiremos con ella durante años, los países menos afortunados no se están vacunado este año como nosotros. Hasta 2023 no se empezará a aclarar el panorama mundial. El nuestro a partir del verano se aclarará mucho".