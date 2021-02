Este martes, se cumplen 40 años desde que el teniente coronel Antonio Tejero dejó en vela a todo un país tras intentar llevar acabo un golpe de estado en el Congreso de los Diputados. Esta semana se cumplen cuatro décadas de uno de los momentos más señalados de la historia de España y que marcó un antes y un después en la democracia española.

El Congreso recibirá este mediodía la visita del rey, Felipe VI, para celebrar que aquel 23 de febrero ganó la democracia. Los partidos nacionalistas como ERC, PNV, JuntsxCat, Bildu, BNGA y la CUP no estarán en el hemiciclo para recibir al monarca, decisión que ha sido muy criticada. La presentadora Ana Rosa Quintana ha sido de las primeras en pronunciarse y se ha mostrado muy dura con las formaciones independentistas.

Además, la presentadora ha defendido al rey emérito y ha lamentado que tenga que celebrar este conmemorativo día fuera de su país. "No está invitada la persona que paró el golpe, Juan Carlos I, el Gobierno lo ha enviado fuera de España y tampoco estarán los socios del Ejecutivo que le han apoyado en los presupuestos", ha denunciado Quintana.

La conductora del magazine matutino ha reaccionado ante el desplante de los partidos nacionalistas: "Si el golpe hubiese triunfado los independentistas que no acuden a celebrar la democracia no existirían". Asimismo, la periodista ha defendido al rey emérito y ha elogiado su papel en e 23F: "El rey aquella noche consiguió que los golpistas desistieran, porque si lo hubiesen conseguido no había ahora ni democracia ni libertad".

Ana Rosa se ha dirigido también hacia los principales socios de Sánchez, Unidas Podemos, y ha cuestionado el papel del partido esta tarde en el Congreso: "El que sí estará será Podemos, pero la duda será si es Iglesias el que tome la palabra o su portavoz parlamentario Echenique, que ha arremetido constantemente contra la monarquía".

La presentadora ha utilizado la figura de Carrillo, del Partido Comunista, para arremeter contra Iglesias y los de su partido por su animadversión hacia la Corona. "Solo hay tres personas que no se tiraron al suelo con el sonido de las ráfagas de metralleta: el presidente Suárez, el vicepresidente Gutiérrez Mellado y el líder del Partido Comunista Santiago Carrillo", ha empezado la periodista.

La comunicadora ha sido muy contundente en su discurso para defender el papel de la monarquía en la historia de este país: "No consiguieron doblegar a Carrillo, que apoyaba la monarquía porque decía que no había que regalar el rey a la derecha, ahora Podemos insiste en la falta de normalidad democrática y en tumbar a la Corona", ha terminado Ana Rosa.