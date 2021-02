¿Preocupado por tu privacidad en la web? Prepárate para un gran cambio

Cada vez más usuarios empiezan a preocuparse por su privacidad en internet. De hecho, en 2020, las búsquedas sobre el término “privacidad online” aumentaron más de un 50% en todo el mundo al comparar los resultados con el año anterior. Por eso resulta tan importante la reforma en la que se haya inmerso el ecosistema de publicidad digital.

Desde Google quieren contribuir a la tranquilidad de los usuarios y con la intención de responder a esta creciente demanda que han detectado, el navegador Google Chrome dejará de admitir cookies de terceros y experimentará cambios de funcionamiento. El objetivo final de este proceso es mejorar la privacidad de los usuarios.

Esto implicará cambios más profundos en el mundo de la publicidad, ya que la mayoría de los anunciantes emplean este tipo de cookies en sus campañas digitales. Así que, si quieres saber qué supondrán estas novedades para ti, no dudes en leer el artículo completo de Think with Google, en el que analizan el nuevo panorama de navegación, y te advierten sobre lo que deberás tener en cuenta a partir de ahora.