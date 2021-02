Coronavirus.- Menys de la mitat de municipis valencians sumen casos en el cap de setmana de menor incidència de 2021

En total són 245 les localitats on s'han detectat contagis durant aquest cap de setmana, la xifra més baixa des de finals de novembre. Només en les quatre ciutats més poblades s'han registrat més d'un centenar de positius, amb València al capdavant una vegada més i les seues 825 casos. Li segueixen Elx, amb 335; Alacant, amb 206 i Castelló de la Plana, amb 157.

La caiguda es deixa sentir en pràcticament tot el territori, i ciutats que fa a penes un mes tenien una incidència molt elevada, registren ara dades més paregudes a les de l'estiu. És el cas d'Alcoi, una de les ciutats més afectades per la tercera onada i que aquest cap de setmana a penes ha sumat 19 casos, davant dels més de 500 que registrava en els últims caps de setmana de gener.

També s'aprecia aquest descens en localitats que van estar confinades al gener per la seua alta incidència, com Daimús, Xèrica i Soneja, les quals no han detectat cap positiu. Altres més grans, com Utiel, Llíria i Xàtiva, han tingut a penes un, quatre i sis casos respectivament.

163 MORTS EN 71 LOCALITATS

Respecte a les defuncions que s'han registrat i assignat al seu corresponent municipi, són un total de 163. D'elles, 27 s'han produït a València i 16 a Tavernes de la Valldigna. Hi ha altres nou decessos a Elx, set a Alacant, sis a Alaquàs i Castelló de la Plana i cinc a la Vila Joiosa.

A Altea, Cullera, Sogorb i Vinaròs han mort quatre persones i a Alcoi, Algemesí, Crevillent i Sagunt, tres. Altres dos morts compten Daimús, Llíria, Manises, Massanassa, Monòver, Paterna, Torrevella i Villena.

Aielo de Malferit, Albal, Albatera, Alfafar, Almassora, Almenara, Alzira, Asp, Beniatjar, Benicarló, Benicàssim, Benissa, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Càlig, Calp, Carcaixent, Corbera, Dénia, el Campello, el Puig de Santa Maria, Elda, Guardamar del Segura, Xèrica, l'Alcúdia, l'Alfàs del Pi, l'Eliana, la Font d'en Carròs, la Pobla del Duc, la Pobla Llarga, les Alqueries, Mutxamel, Onda, Ondara, Pedreguer, Picassent, el Pilar de la Foradada, Quart de Poblet, Quartell, Redovà, Riba-roja de Túria, Sant Vicent del Raspeig, Silla, Tàrbena, Villar del Arzobispo, Xàtiva, Xeraco i Xirivella lamenten una defunció.