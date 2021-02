Cvirus.- Els joves, els més afectats per la crisi: "Em sentia molt deprimida, com si tot no tinguera sentit"

Com a conclusió, el 50,6% de la joventut valenciana va sentir ansietat durant el confinament i el 25,8% encara la pateix en la "nova normalitat". "Em preocupa com a jove el futur que ens espera i si s'assemblarà a açò que estem vivint. Sent que el meu futur professional i laboral serà tot un repte", afirma una de les participants.

L'anàlisi conclou que la joventut és el col·lectiu demogràfic més afectat per la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia, després de calcular el seu grau d'afectació en diferents àmbits de la vida dels joves durant el confinament i la posterior "nova normalitat".

També ofereix dades sobre salut mental, emancipació i ocupació, així com la preocupació de la gent jove davant el contagi o la criminalització d'aquest grup d'edat en els mitjans de comunicació són altres qüestions tractades en l'estudi, detalla el CVJ en un comunicat.

En concret, el 43,1% dels joves valencians considera que el confinament va afectar la seua salut mental. Destaca la preocupació per no saber què passarà, l'avorriment i la tristesa com els sentiments més freqüents.

"Necessitava tornar a la universitat, necessitava tornar a veure als meus amics i necessitava seguir amb la meua vida normal, eixir a passejar amb amics i gaudir de les coses de les quals sempre havia gaudit. Açò va fer que caiguera en una espècie de depressió. No menjava, sentia que gens tenia sentit i no podia dormir. Vaig perdre interés en quasi tot i no gaudia de les coses com abans. El meu horari de menjars i de son va canviar completament, i encara ho continue arrossegant", relata una de les entrevistades.

Els efectes socioeconòmics de la crisi i els problemes educatius i la convivència durant el confinament són les causes més esmentades de l'afectació en la salut mental. Els enquestats també esmenten l'esport i la música entre les activitats que més els motivaven durant el confinament i citen com a passatemps cuinar, veure sèries i pel·lícules, jugar a videojocs i jocs de taula, fer manualitats o pujar a la terrassa comunitària. Les mascotes van ser una gran companyia i font d'entreteniment.