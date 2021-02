Cvirus.- Agost dedica el 8 de Març a les dones que van fabricar 30.000 mascaretes a l'inici de la pandèmia

La contribució solidària d'aquest grup va ser "crucial" perquè la població poguera estar protegida en un moment en el qual aquest tipus de material sanitari era difícil de trobar i escassejava, ressalta la regidora d'Igualtat, Sonia Carbonell, en un comunicat.

A Agost, aquest 8M no hi haurà cap acte institucional a causa de les limitacions per a l'organització d'esdeveniments, encara que l'Ajuntament ha recuperat imatges que van ser preses el passat estiu quan van ser citades per a fer una foto de grup en la plaça d'Espanya: "Aquest moviment solidari, en el qual també van participar homes, quedarà per sempre en la història del nostre poble".

Durant la primera onada es van fabricar prop de 30.000 mascaretes la matèria primera de la qual va ser aportada pel propi consistori. Es van planificar diverses entrega de mascaretes a domicili, amb una població que ronda els 5.000 habitants, i es van portar també a hospitals, centres de salut i altres institucions sociosanitàries.