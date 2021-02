Edurne acude a sus últimas citas médicas antes de dar a luz "esperando con ansia" verle la carita al bebé

La cantante Edurne está terminando los 9 meses de gestación y ha acudido junto a su madre a una de sus últimas revisiones antes de dar a luz, algo que ocurrirá muy pronto.

La jurado de Got Talent ha acudido al hospital con su madre y ha asegurado que "está todo fenomenal, todo muy bien" y que le queda poco para dar a luz, aunque no sabe exactamente cuánto, porque "ya sabéis que eso hasta que no llega el momento no se sabe".

"Queda muy poquito, lo más importante es que todo está bien, está fenomenal y muy sanita que es lo que importa", declaraba a Gtres.

Su pareja, el futbolista del Manchester United, David De Gea vendrá pronto, pero como aún no hay fecha, el profesional aún no ha abandonado los entrenamientos con su equipo en la ciudad inglesa.

"Todos estamos muy emocionados y muy ilusionados y los abuelos pues imagina, es el primer nieto. Además mis abuelos van a tener a un bisnieto así que imagina", decía risueña Edurne.

La cantante ha podido seguir con su agenda sin problemas. "No me puedo quejar porque he tenido un embarazo muy bueno. He podido grabar, trabajar, he podido estar con el disco, con los singles y ahora apoyando a Blas", decía sobre Blas Cantó, el representante español para Eurovisión, con el que ha compartido actuación.