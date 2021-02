WhatsApp pone de fecha límite el 15 de mayo para aceptar sus nuevas normas de uso: esto pasará si no lo haces

Como ya os adelantábamos hace unos días, WhatsApp ha vuelto a la carga con el tema de sus cambios en la política de privacidad. Un asunto que, desde que se dio a conocer en enero, ha causado mucho revuelo y del que la compañía todavía no ha logrado quitarse el lastre que le está ocasionando.

Desde el inicio de la polémica hemos sabido que el servicio de mensajería iba a obligar a sus usuarios a aceptar los cambios en las Condiciones del servicio y Política de privacidad. Ahora han confirmado que la nueva fecha límite será el 15 de mayo y que irán pidiendo “lentamente” la aceptación de estos nuevos términos a sus clientes.

Así, todo el que quiera seguir usando WhatsApp tendrá que decir que sí al cambio. De no hacerlo, explican desde la compañía, podrás mantener activa tu cuenta, al menos temporalmente, pero los usos principales del servicio no estarán disponibles. Es decir, si no aceptas las nuevas Condiciones del servicio y Política de privacidad no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

Eso sí, como decíamos, al no ser una cuenta inactiva, podrás “recibir llamadas y notificaciones durante un breve período”. Finalmente, si no aceptas las condiciones pasados unos cuatro meses de la fecha límite, al no poder usar las funciones básicas, acabarán desactivando la cuenta y se borrará tu perfil, ya que la política de WhatsApp para usuarios inactivos establece que las cuentas “generalmente se eliminan después de 120 días de inactividad”.

Recordamos, una vez más, que aceptar estas nuevas condiciones no implica lo mismo si vives en la Unión Europea y, por lo tanto, en España. Fuera de la UE, el cambio más llamativo tiene que ver con los datos e información que WhatsApp comparte con Facebook, algo de lo que nos libramos los europeos gracias al Reglamento General de Protección de Datos -GDPR por sus siglas en inglés-.

WhatsApp insiste en que respetarán tu privacidad

Desde principios de año, cuando todo este lío estalló, WhatsApp ha intentado explicar una y otra vez que nuestra privacidad no va a verse afectada por estos cambios, intentando así volver a ganarse la confianza de los usuarios.

No hay nada que se interponga entre tú y tu privacidad. Chatear con una empresa es opcional, y los chats están claramente etiquetados en la aplicación. Tú tienes el control.



Y añaden en su página web: “Nuestro compromiso con tu privacidad no ha cambiado. Tus conversaciones personales siguen estando protegidas por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de tus chats, ni siquiera WhatsApp ni Facebook, puede leerlas ni escucharlas”.

