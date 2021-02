Extremadura será "capital internacional" del turismo de naturaleza y aves con más de 40 actividades en FIO

Con una vocación de refrendar su carácter internacional, FIO este año se celebrará bajo el eslogan "Extremadura puente entre Europa y América", con el objetivo "poner la mirada" en los casi 1.000 millones de viajeros potenciales de América Latina, EEUU y Canadá, y con ello "sacar más jugo" a la "rica historia de siglos" entre la comunidad y el territorio americano.

Así, y con un cartel obra de la colombiana Paula Andrea Romero, en las más de 40 actividades y eventos previstos participarán, entre otros, expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia en conferencias y coloquios sobre diversas cuestiones relacionadas con el turismo, naturaleza, arte, fotografía.

De este modo lo ha desgranado en rueda de prensa virtual este martes en Mérida el director general de Turismo de la Junta, Francisco Martín Simón, quien ha avanzado que el certamen retransmitirá todas sus actividades a través de una plataforma digital, incluida su inauguración a las 11,00 horas el próximo viernes, día 26, y que correrá a cargo del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, el director general de Turesapaña, Miguel Sanz, y el alcalde de Serradillla, Francisco Javier Sánchez Vega, entre otras autoridades.

Con ello, el certamen, que es el decano de España en su sector y el segundo más importante de Europa, además de diversas actividades de intercambio de experiencias y promocionales entre profesionales del turismo de naturaleza y ornitológico, contará con otros eventos dirigidos a público final.

VANGUARDIA EXTREMEÑA

Al respecto, Francisco Martín Simón ha recalcado que durante sus 16 años de andadura FIO ha contribuido a situar a Extremadura "en el mapa de los mejores destinos para la observación de la naturaleza y las aves en el ámbito internacional", para con ello "contribuir al desarrollo de territorios rurales y urbanos de la región", a fijar población y crear empleo creando un nuevo producto especializado que "es vanguardia".

"Se ha llegado lejos, a muchos lugares. Somos líderes en España en este tipo de turismo gracias a nuestros recursos naturales, con más de 50 espacios protegidos y ornitológicos, y 355 especies de aves a lo largo del año y un sector altamente especializado", ha dicho el director general, quien ha defendido la apuesta de Extremadura por la especialización y profesionalización de dicho sector a través del Club Birding regional.

"Extremadura fue pionera en España en la creación de un club turístico de esas características y reafirmamos nuestra apuesta por la cooperación público-privada con productos concretos y a través de los clubes de productos y por la especialización", ha resaltado Martín Simón.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación de FIO 2021, el director general ha avanzado que este viernes día 26 a las 17,00 se celebrará un webinario de arte y naturaleza que abordará iniciativas internacionales en las artes para un ecoturismo con valores. Participarán expertos y experiencias de buenas prácticas en arte y naturaleza de Extremadura, y de Galicia, Santiago de Chile, Brasil, Inglaterra, Portugal y Castilla y León.

FIO también incluye en su programación a especialistas de España, Portugal, Grecia, EEUU y Taiwan que hablarán en conferencias sobre ecoturismo, conservación de la naturaleza y organización de eventos ornitológicos. Dentro del certamen, además, se presentará una organización mundial de organizadores de feria.

Además, se desarrollará la Bolsa de Contratación "Be to be", que supone "la mayor bolsa de contratación de profesionales de aves en España y la segunda más importante de Europa", y dentro de la que se celebrarán reuniones virtuales "para hacer negocio y abrir nuevas oportunidades".

De igual modo, se celebrará el Concurso de Fotografía de Naturaleza "Las aves silvestres", que ha recibido este año más de 5.000 imágenes participantes procedentes de 36 países, y que pretende contribuir -ha recalcado Francisco Martín Simón- a proyectar el "destino Extremadura en el mundo".

Al mismo tiempo, el sábado día 27 a las 10,30 horas se inaugurará de forma presencial en Mirabel (Cáceres) una exposición con una selección de fotografías finalistas del citado concurso, y la cual se podrá visualizar durante el mes de marzo también con carácter itinerante.

Ya el domingo día 28, a las 20,00 horas se dará a conocer el ganador absoluto de la 16 edición del Concurso de Fotografía y el Premio Especial Fotógrafo Extremeño, en una gala retransmitida en la web del certamen y presentada por Roberto Brasero, responsable meteorólogo de Antena 3.

Finalmente, para el público general, se podrán seguir a través de la plataforma digital de FIO 2021 diversas rutas por Monfragüe y vídeos sobre talleres infantiles y familiares.

Además, durante el fin de semana se han previsto tres rutas presenciales que recorrerán el entorno de Villarreal de San Carlos o el embalse de Arrocampo, entre otras zonas.