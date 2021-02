Cancelan 800 alquileres turísticos y 5.000 reservas por fiestas en España

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb ha eliminado en España desde el inicio de la pandemia del coronavirus 800 anuncios de pisos turísticos y ha bloqueado unos 5.000 intentos de reserva para evitar que se organicen fiestas ilegales, según han informado a Efe la compañía.

Desde el comienzo del segundo estado de alarma, el pasado 25 de octubre, la Policía Municipal de Madrid ha desalojado más de 6.038 fiestas ilegales en domicilios o en establecimientos de la capital. El último fin de semana se intervinieron un total de 370.

Esta problemática, que supone cerca del 80 % de los contagios de coronavirus en Madrid, según la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ido aumentado. Y es que debido a los beneficios que general, sus promotores están cada vez más organizados.

Para combatirlo, desde el pasado fin de semana los agentes municipales tienen la potestad para precintar los pisos turísticos que desalojen por celebrar esos eventos.

Viaje y fiesta por 150 euros

La flexibilidad de las restricciones en Madrid, con un cierre de la hostelería y un toque de queda más tardío que en el resto de España, ha propiciado la llegada de turistas y foráneos para organizar y divertirse en las fiestas de la capital.

Es el caso de jóvenes franceses, tal como denunciaron asociaciones vecinales del centro de la capital, que llegan a Madrid a pasar el fin de semana por 150 euros, con fiesta y alojamiento incluidos.

En muchos de estos pisos vacacionales, situados en el distrito Centro, los jóvenes disfrutan sin respetar las medidas de seguridad del coronavirus. A algunos se les abren propuestas de sanción de hasta 2.400 euros. Otros acaban en el hospital contagiados.

También es laborioso el trabajo de los policías, que tienen que recorrer todas las estancias del inmueble, ya que muchos de estos chicos se esconden en armarios, bajo colchones o en los lugares más recónditos de las diferentes estancias.

El pasado 12 de febrero, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, se reunió con estas agrupaciones vecinales para hablar de esta problemática.

Franco dijo que "no tenían conocimiento" de los paquetes de viajes y que no sabía hasta qué punto se trataba de una afluencia "masiva o no".

El delegado del Gobierno afirmó que para combatir este "atentado contra la salud" tenía la colaboración de las plataformas de alquileres vacacionales, tales como Airbnb.