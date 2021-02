PCR anales, alcohol, perreo y hasta un 'infarto' en la fiesta más loca de Ibai Llanos: "Pido perdón por la imagen dada"

Este sábado, Ibai Llanos se reunió con unos de amigos y se montó una fiesta en su propia casa que está dando mucho que hablar, ya que ha generado muchas críticas hacia el famoso streamer.

El creador de contenidos montó una auténtica discoteca privada en su hogar y en la fiesta no faltó ni un detalle.

Según subió a las redes sociales, Llanos puso los dientes largos a sus seguidores con imágenes de un Dj, mucha música -perrearon de lo lindo- y, tal y como él mismo detalló, algo de alcohol. Quizá eso explique el desfase por momentos, ya que, incluso, hubo hasta un 'infarto' y se barajó la posibilidad de realizar PCR anales a los invitados. "Tomad alcohol con prestación. Esto es un tema serio. No queremos que pasen estas cosas", escribió al respecto Llano en su Instagram, donde colgó una parte del evento.

Además, pidió disculpas por lo que estaba ocurriendo. "Pido perdón por la imagen dada hoy", alegó el streamer.

En efecto, se curaba en salud el youtuber porque, aunque la fiesta contó con todas las medidas de seguridad anticovid, la imagen ofrecida no es la idónea en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus en nuestro país.

Gracias por lo de hoy ❤️❤️❤️❤️



Os dejo vuestra foto favorita de 2021 pic.twitter.com/LyXVXMyi0c — Ibai (@IbaiLlanos) February 21, 2021

Y eso es lo que le han hecho saber algunos de sus seguidores, que lamentan que haya realizado este acto. "Te aprecio, pero esta imagen cuando estamos en plena pandemia y no podemos hacer planes de este tipo, no solo desmotiva más, sino que anima a saltarse las restricciones por puro hartazgo... No quiero parecer hater pero deberías dar ejemplo. Un saludo", le escribió uno.