Cvirus.- Intervenen una festa il·legal en una nau industrial abandonada de Xirivella amb 22 persones

Segons l'acta policial, l'operatiu va tindre lloc el dissabte i es va activar sobre les 17.30 hores després de la telefonada d'un veí que informava d'una trobada "amb música i molta gent" en un terreny barrat d'un dels polígons de la localitat.

Una patrulla es va desplaçar fins al lloc indicat i des de l'exterior va escoltar la música alta. Després de colpejar la porta d'accés sense obtindre cap resposta, els agents van entrar i van trobar en l'interior una vintena de persones sense guardar distàncies de seguretat ni portar mascareta la majoria d'elles.

Un dels assistents es va identificar com a organitzador de l'esdeveniment i va manifestar que estaven celebrant una festa d'aniversari en família, segons consta en l'informe.

L'organitzador va al·legar que, al seu entendre, sí podien celebrar la festa perquè el local ho tenia arrendat per a la seua activitat com a transportista, si bé no va presentar cap documentació que justificara la seua versió.

Informats tots de l'incompliment de la normativa vigent, van finalitzar la reunió i van abandonar la nau, cadascú amb la seua corresponent sanció. La Policia Nacional, avisada davant la resistència inicial d'alguns dels assistents, va participar en el desallotjament i les tasques d'identificació.

Vicent Sandoval, regidor de Seguretat, ha subratllat el treball policial i ha agraït la "col·laboració sempre útil de la ciutadania", al mateix temps que ha apel·lat al "sentit cívic" per a evitar situacions contràries a la llei i la salut pública. "No és moment de festes ni d'ignorar l'enorme perill que aquest tipus de celebracions tenen per als seus assistents i per al conjunt de la població", ha postil·lat.