La semana pasada, la audiencia de Maestros de la costura quedaba desolada después de que unos inesperados cambios en la mecánica del programa terminaran con la expulsión del pequeño Yves Saint Laurent, Ancor. Y es que, el joven fue uno de los favoritos para jueces y espectadores desde el principio.

Sin embargo, el trap pudo con él, y se marchó tras una prueba de ropa urbana que dejó mucho que desear en una gala que también se cobró a Nani, la militar. Pero el Ancor ha sabido remendar su error rápidamente, y solo ha durado una semana fuera del talent.

En la última entrega del formato, que se emitió el lunes 23 de febrero en el prime time de La 1 de Televisión Española, hubo repesca. Esta se celebró en el Teatro Real de Madrid. Desde allí, el valenciano tuvo que convencer a Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain mientras que, simultaneamente, los aprendices que seguían en la competición crearon sus trajes en equipo.

Esto no perjudicó al repescado, y los jueces comentaron: "Se nota que tienes referencias, cultura de moda. Todo encaja: la época, la línea, el patrón, la tela, los colores... lo has clavado llevando el vestido a la ambientación de la época". Además, añadieron que su propuesta, en solitario, no tenía nada que envidiar a las de los concursantes, realizadas en equipo.

“El trap me condenó a la expulsión, y el glamour y la elegancia del teatro me ha devuelto mi esencia” 🙌😆 ¡Ancor está de vuelta!



#MaestrosDeLaCostura ⭕https://t.co/mSL43erUXEpic.twitter.com/aWl3lQCmLv — TVE (@tve_tve) February 22, 2021

Tras la valoración pertinente, se le comunicó su regreso al programa: "No puedo estar más contento, no quepo de gozo. El trap me condenó a la expulsión y el glamour y elegancia del teatro me ha devuelto mi esencia y me han dado energía de volver aquí con toda la fuerza para poder darlo todo", comentó, emocionado.