Paula, en 'First dates': "Los españoles son muy de bla, bla, bla, pero luego te dejan a medias"

Paula acudió este lunes a First dates en busca del amor y de cambiar su mala percepción de los hombres españoles, pero Antonio no fue capaz de conquistarla y hacerla cambiar de opinión.

Matías Roure fue el encargado de recibir al cordobés a su llegada al local de Cuatro: "De esta cita espero pasar un buen rato y que los dos acabemos con ganas alargar la noche un poco más y conocernos mejor", afirmó en su presentación.

Antonio y Matías Roure, en 'First dates'. MEDIASET

Antonio comentó que buscaba "a una chica dinámica, divertida, pero no que me haga reír, sino que nos entendamos en el humor. También que sea muy sexual porque yo también lo soy".

Su cita fue Paula, una cubana afincada en Madrid, que señaló que había acudido al programa "buscando una persona que sea afín conmigo, que le guste bailar y que esté dispuesto a tener una relación seria".

La diferencia de edad (30 de ella y 53 de él) fue una de las barreras que intentaron superar durante la cena, pero según iba transcurriendo la velada fueron surgiendo más obstáculos entre ambos.

"Creo que es muy desapegado emocionalmente, parece que estoy tratando con un chico de 19 años en vez de con un tío de cincuenta y tantos", afirmó Paula tras los primeros minutos de conversación.

Antonio reconoció que había estado "hasta año y medio sin hacer nada (de relaciones sexuales)", pero la cubana le contestó que "no podría, prefiero reiniciarme con un mal conocido que quedarme un año sin tener sexo, ni de coña, es de locos. Prefiero repetir con un mal polvo".

"En España los hombres son muy bla, bla, bla... y se les va el área de cobertura. Son tíos que cuando les doy la oportunidad dicen que van a hacer de todo y cuando llega el momento, se quedan a medias", afirmó Paula.

Y añadió que "con los españoles que he estado se lujurian muchísimo porque soy cubana, bailo, soy exuberante... pero luego no me siguen el ritmo, se mueren en el camino y me da mucha pereza".

Al final, Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Paula: "He visto cosas y detalles que me gustaría seguir ampliando". La cubana, por su parte, no quiso volver a quedar con el cordobés porque "estoy buscando una relación estable y él, no".