Telecinco empezó su semana emitiendo el debate de La isla de las tentaciones 3. en el prime time. Aunque el programa se centró en las 48 horas previas al comentado momento en el que Lola y Carlos tuvieron relaciones mientras compartían sábanas con Lucía, alguien de la anterior edición acaparó toda la atención.

Se trató de Melyssa Pinto. Y es que, la diseñadora sigue siendo una de las grandes favoritas entre los participantes del reality y, cada vez que aparece en pantalla, las redes se deshacen en halagos y comentarios sobre ella. Tanto es que, en esta ocasión, inclusoSandra Barneda le preguntó al respecto.

"Te lo tenemos que preguntar, Melyssa, las redes arden con este tema... ¿Lo has dejado con tu novio? Hemos visto que lo has puesto en tus redes". La joven asintió, aunque dejó claro que lo habían dejado "bien" y que no quería hablar mucho al respecto, porque a su expareja no le gustaba la televisión.

"Pero, ¿Cuánto te duran a ti las parejas?" Le preguntó entonces Kiko Matamoros, en su tono sarcástico habitual. Pinto le contestó, tajantemente, que no se metiera con ella, que estaba "enamorada del amor". Sin embargo, en un preguntas y respuestas de sus historias de Instagram sí que explicó un poco más.

"Terminamos la relación hará cosa de un mes, de una manera sana. Simplemente, no ha funcionado, pero siempre será una de las personas más importantes de mi vida", escribió sobre el joven, con quien ya había mantenido un noviazgo anteriormente, hace años. En el mismo programa, apareció en un anuncio de Tinder, una aplicación para encontrar el amor, junto a Alberto Santana (MyHyV), otro de sus exnovios.

Esto no pasó desapercibido para las redes, que clamaron por que ambos vuelvan a estar juntos. Además, hasta ahora los participantes en el anuncio han sido siempre colaboradores del formato o personas que han pasado por La isla de las tentaciones, sentando un nuevo precedente.

Melissa y Santana en el anuncio d tinder 😍😍😍😍😍#TentacionesDBT5 — paudramas (@pauulabuurgos) February 22, 2021

Melyssa y Santana promocionando Tinder. Cómo me gustaba esta pareja 🥺#TentacionesDBT5 — Lagertha ❄️ (@imermaid7) February 22, 2021

Melissa y Santana anunciando tinder, tenían que seguir juntos me encantaban #TentacionesDBT5 — 𝑱𝒖𝒂𝒏𝒎𝒂🥰🦋🌈 (@malulerogh) February 22, 2021

Si Melissa está soltera que vuelva con Santana #TentacionesDBT5pic.twitter.com/3F1cNk425e — 𝑱𝒖𝒂𝒏𝒎𝒂🥰🦋🌈 (@malulerogh) February 22, 2021

Ahora que Melyssa no está con él churri que se lie con Santana 😏😂#TentacionesDBT5 — ℕ𝕠𝕖 🤍 (@noeminist) February 22, 2021