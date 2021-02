Susi Caramelo, en 'El hormiguero': "Soy 'pibonéxica', sé que no soy un pibón, pero siento que lo soy todo el rato"

El hormiguero comenzó la semana con la visita este lunes de Susi Caramelo, que comentó con Pablo Motos el término que ha logrado popularizar en redes sociales la reportera de Movistar: La 'pibonexia'.

"Vengo muy producida hoy, me he gastado más que en lo que lo haces tú en partir medio coche. Me he hecho de todo, hasta pedicura, porque no sabes lo que puede pasar aquí", le comentó la invitada al presentador.

Motos también destacó que se había cambiado de color el pelo: "Si, ahora estoy de rubia y creo que todavía estoy más buena", reconoció Caramelo entre risas. "Tenemos que hablar de la 'pibonexia': ¿Qué es?", quiso saber el valenciano.

"Que creo que estoy que te cagas de buena todo el rato. Existen unos cánones establecidos en la sociedad, a lo que no me ajusto, pero aun así sigo pensando que estoy buena", explicó la invitada.

Motos destacó que "entonces es creerte que estás más bueno de lo que estás", pero Caramelo le contestó que "sé que no soy un pibón, pero siento que lo soy todo el rato. Si me pongo lado de una modelo de Victoria's Secret, creo que estoy más buena que ella".

"Está súper extendido, creo que una de cada dos personas en España es 'pibonéxica'. Le voy a pedir a la RAE que el término se está popularizando mucho y que lo introduzcan en el diccionario, si puede ser...", afirmó la reportera.

Una anécdota entre modelos y otras curiosidades

Caramelo también comentó con Motos algunas anécdotas de su carrera ya que el presentador destacó que eres "el terror de las alfombras rojas" y recordaron un vídeo viral en el que estaba en un evento protagonizado por modelos "que iban con las tetas fueras" y "ahí empezó todo".

Y es que la reportera, al ver que habían escuchado su comentario, no se le ocurrió otra cosa que mostrar a los asistentes de aquella alfombra roja sus pechos: "Si llego a saber que sacándome las tetas me hago famosa, lo hago diez años antes", admitió entre risas.

También comentó que una amiga le pidió que cuidara durante unos días de un cachorro de gatito, entonces "me floreció el instinto maternal y estuve cuatro días amamantándolo de mi propio pecho", afirmó para sorpresa de los espectadores.

Otra anécdota con animales fue cuando, con "ocho o nueve años, en el colegio nos llevaron al circo y coincidí en el outfit con uno de los monos del espectáculo ¡llevábamos el mis chándal!", recordó.