Una nova línia de MetroBus unirà Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Benetússer amb el metro de Paiporta

Els veïns d'Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Benetússer tindran una nova línia de MetroBus directa que els portarà fins a l'estació de metro de Paiporta. Entrarà en funcionament a partir del pròxim dilluns, 1 de març, i ha sigut presentada aquest dilluns pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España: "És una iniciativa de la Generalitat i de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATMV) de València per a connectar tots els municipis de l'àrea no sols d'una forma radial, que tots confluïsquen a València, sinó també connectar-los entre ells perquè es puga anar d'una localitat a una altra, és una nova visió del transport públic que potenciarem", ha explicat.

Amb aquesta nova línia, ha destacat el conseller, s'incrementa un 30% l'oferta de transport públic en el corredor des d'Albal fins a Paiporta i completen altres línies com el corredor Xirivella-Aldaia-Alaquàs. A més, España ha avançat que, a partir del pròxim mes, "comptarem amb el Bo 10, que significarà una reducció de les tarifes del bitllet senzill d'aproximadament un 50% per a aquesta zona".

Així, la nova línia de MetroBus que l’ATMV comptarà amb un total de 31 expedicions d'anada i 31 de tornada, i una duració total de trajecte d'entre 30 i 35 minuts. El servei, que serà explotat amb dos autobusos i una freqüència de 35 minuts, començarà a Albal a les 5.25 h del matí i a Paiporta a les 6.00 hores, i acabarà a les 23.30 h a Paiporta i a les 0.15 hores a Albal.

La línia tindrà el seu inici en la Plaça del Jardí, situada al costat de l'Ajuntament d'Albal, per a buscar el corredor principal que uneix tots els municipis i que en cada terme adopta un nom. D'aquesta manera, l'autobús passarà pel Camí Real de Catarroja, l'avinguda Blasco Ibáñez de Massanassa, l'avinguda de Torrent d'Alfafar i el Camí Nou de Benetússer per a prendre després la rotonda de la CV-407 cap al carrer València de Paiporta i continuar fins a l'estació de metro. En total són 20 les parades distribuïdes en les diferents localitats.

Per a la utilització del servei estan disponibles tots els títols de transport de l’ATMV, així com el futur Bo 10, que tindrà un cost de 7,20 euros, que comporta una reducció del preu del bitllet de 50%, ja que el viatge costa 0,72 euros. També es pot adquirir un bitllet senzill per un import de 1,45 euros. Així mateix, estarà disponible el bo transbord AB per a poder transbordar i anar a València a un preu de 15,5 euros, o el futur bo transbord d'una zona que permetrà anar a Torrent per 9 euros.

A la presentació d'aquesta nova línia han assistit el director gerent de l’ATMV, Manuel Martínez, i els alcaldes i alcaldesses d'Albal, Ramón Marí; Benetússer, Eva Sanz, Massanassa, Francisco A. Comes; Catarroja, Jesús Monzó; Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i Paiporta, Isabel Martín.

Més reforços

Per a millorar la comunicació i reduir aglomeracions, altres cinc línies han entrat en funcionament: Xirivella-València; Alaquàs-València; Aldaia-Manises; Port Saplaya-València, i Quart de Poblet-Manises-Paterna-Campus de Burjassot. Així mateix, s'han posat en marxa quatre llançadores que donen servei a nou polígons industrials de l'àrea metropolitana.