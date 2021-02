Antonio García Ferreras, presentador de Al rojo vivo, ha denunciado este lunes la violencia que se vive en las principales ciudades españolas, especialmente en Barcelona, durante la última semana.

El periodista ha opinado sobre este tema en el espacio que conduce en La Sexta, pues se cumplen seis noches de protestas presuntamente organizadas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

"Que salgan pidiendo la excarcelación de Hasél es una manifestación más. Que haya gente que quiera ampliar la libertad de expresión en este país, es hasta es razonable", ha avanzado el comunicador desde el plató.

"Que se dediquen al saqueo, al pillaje, a intentar apedrear a la Policía Nacional o a la Brimo (los antidisturbios) de los Mossos d'Esquadra, eso es impresentable", ha añadido.

Ha sido entonces cuando el presentador ha aprovechado su intervención para condenar la actitud de los políticos que no se mojan a la hora de condenar la violencia que se vive en las calles. "Es más peligroso que haya políticos que no sean capaces de decir 'así, no'. De esta manera, no", se ha quejado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 109 personas en Cataluña desde el pasado martes, cuando arrancaron las manifestaciones de protesta para reclamar la libertad del músico, encarcelado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.