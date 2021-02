Multat el propietari d'un restaurant d'Elx que va ocultar els comensals en arribar la Policia Local

La intervenció es va saldar amb 17 actes de denúncia per desobediència i trencament de les mesures sanitàries per la covid-19, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Els fets van tindre lloc divendres passat, sobre les 15.20 hores, quan diversos veïns propers a un restaurant situat fora del casc urbà van advertir sobre la presència en els últims dies de vehicles fora del local, malament estacionats i que dificultaven el pas d'altres automòbils. A més, els residents van comunicar a la Policia haver vist nombrosos clients consumir menjar dins de l'establiment.

Davant l'alerta veïnal, una patrulla es va dirigir al lloc per a comprovar la situació i es van adonar d'una forta olor a menjar i del soroll de persones en l'interior, per la qual cosa van cridar a la porta del negoci en reiterades ocasions.

No obstant açò, després de 20 minuts d'espera, una persona va eixir per a indicar que el titular de l'activitat els atendria "en breu", però no va ser fins a les 17.50 hores quan va fer acte de presència un advocat, a requeriment del gerent de l'establiment, per a entrevistar-se amb els agents.

Seguidament, la dotació policial va realitzar una inspecció rutinària del local i va recopilar nombroses infraccions a la normativa bàsica relatives a seguretat, consum i higiene de diferent gravetat.

Segons informa la Policia Local, el gerent va obstruir la inspecció i va ocultar els comensals, però van ser identificats quan van voler tornar als seus domicilis. L'amo del local ha sigut denunciat per falta de col·laboració en la inspecció i per l'incompliment de mesures sanitàries i higièniques bàsiques i extraordinàries.