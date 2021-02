Cvirus.- La Policia dissol 12 festes i intervé en sis 'botellots' durant el cap de setmana a Alacant

Al seu torn, s'han imposat 15 actes per incomplir el toc de queda i no poder justificar els desplaçaments, interceptats en els diferents controls estàtics de trànsit i itinerants desplegats en la ciutat. Respecte als controls perimetrals, la Policia Local ha imposat 147 denúncies i en total, en els seixanta dispositius fixos, s'han interceptat 7.110 vehicles.

De la resta de sancions, els efectius han interposat un total de 338 per no respectar les mesures sanitàries. En l'operatiu desplegat de vigilància i controls en les platges, passejos i parcs, s'han denunciat 56 persones per consum d'alcohol, a altres 63 per no portar mascareta i s'han dissolt grups amb 58 actes per estar més de dos persones juntes.

A més, la Policia Local ha alçat als vehicles interceptats 38 actes, altres nou per no portar mascareta, quatre per no tindre la ITV, 14 per no portar el cinturó de seguretat, tres per no tindre segur i set per conduir parlant pel mòbil.

Igualment, la Policia Local ha sancionat tres establiments per incomplir horaris i les mesures de seguretat.