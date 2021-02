Galicia recupera parcialmente la movilidad y reabre la hostelería en todos los municipios excepto en 17

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico que ha evaluado la situación epidemiológica de la comunidad y ha propuesto las medidas a tomar para una "desescalada gradual y medida".

Los expertos han establecido que Galicia recupere la movilidad, las reuniones y la actividad de la hostelería en función de tres niveles de gravedad de la situación epidemiológica: la más restrictiva para municipios con más de 500 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes, una intermedia para aquellos que tengan entre 250 y 500 casos, y la más laxa para los que estén por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes.

Adicionalmente, a estos criterios se le suma la presión hospitalaria y, en particular, la ocupación de camas UCI, de suerte que las áreas con mayor presión también tendrán restricciones adicionales.

En conjunto, y con datos de este lunes, ha indicado Núñez Feijóo, las restricciones más severas afectarán al 2,6% de la población, mientras que el 43% vive en alguno de los 107 municipios con restricciones intermedias y el 54% en los 189 en mejor situación.

17 MUNICIPIOS CERRADOS

Los tres principales parámetros de esta desescalada -reuniones, hostelería y movilidad-, ha explicado el presidente, no serán "homogéneos" en todo el territorio, si no que estarán modulados en función de la situación de cada área, unos parámetros que permanecerán para futuras reuniones del comité.

En un primer nivel, el más restrictivo, están los ayuntamientos que superan los 500 casos por 100.000 habitantes, 17 en estos momentos, donde seguirán rigiendo las actuales normas: cierre de hostelería al público, prohibidas reuniones de no convivientes y cierre perimetral municipal salvo causa justificada.

En esta ocasión, ha precisado el presidente, esta situación afecta a los ayuntamientos de Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión, O Corgo, Gomesende, A Gudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica de Bergantiños, Moeche, A Peroxa, Ponteceso, A Pontenova, Toques y Xunqueira de Espadanedo.

NIVEL INTERMEDIO Y ÁREAS SANITARIAS

En el segundo nivel estarán los municipios en los que la incidencia se sitúa entre los 250 y los 500 casos por 100.000 habitantes, donde se permitirán reuniones de hasta cuatro personas no convivientes y la hostelería podrá abrir sus terrazas hasta una ocupación máxima del 50% hasta las 18,00 horas.

En esta situación, ha especificado Núñez Feijóo, se encuentran 33 municipios de las áreas de Santiago, Vigo y Ourense, a las que se sumarán la totalidad de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra -excepto aquellas localidades por encima de los 500 casos-, que la Xunta incluye de forma global en estos parámetros por su alta ocupación de UCI.

En este nivel intermedio, al igual que en el más laxo, los habitantes podrán moverse entre municipios que tengan la misma incidencia del virus, excepto en el caso de las áreas de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, donde la movilidad tendrá que ser dentro del área sanitaria, que quedará perimetrada.

Así, un vecino de Santiago (por debajo de 250 casos), podrá desplazarse hasta Lugo o a Cangas (área sanitaria de Vigo), pero no a Cerceda (área sanitaria de A Coruña) ni a Pontevedra. Del mismo modo, un vecino de Laza (+250) podría viajar hasta Mos (área sanitaria de Vigo), pero no a la ciudad de Ferrol, y uno de Coristanco (área de A Coruña), podría ir a Mazaricos, pero no a Vigo, a pesar de tener la misma incidencia.

ÚLTIMO NIVEL

Finalmente, un tercer nivel lo establecen aquellos municipios con una incidencia por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes fuera de las áreas cerradas, que con datos de este lunes son 189 ayuntamientos de las zonas sanitarias de Lugo, Ourense, Santiago y Vigo en las que se podrán reunir hasta cuatro personas no convivientes y los bares y restaurantes abrirán al 30% en interiores y al 50% en exteriores hasta las 18,00 horas.

En este tercer grupo de municipios también se "avanza en la desescalada deportiva", ha dicho Feijóo, y se permitirán grupos de hasta cuatro no convivientes para la práctica deportiva, así como la reapertura de gimnasios y piscinas.

MEDIDAS PARA TODA GALICIA

Más allá de estas medidas graduadas, el comité clínico ha decidido avanzar en la apertura generalizada de otros sectores tras las primeras decisiones que se tomaron la semana pasada, que se mantienen.

El día 1 de marzo, como estaba previsto, se retomará en toda Galicia las clases presenciales universitarias. A los alumnos, Sanidade les ofrece un cribado previo voluntario por seguridad.

Asimismo, después de que el comercio recuperase hace siete días sus horarios, a partir este fin de semana podrán volver a abrir los centros comerciales de toda Galicia.

REVISIÓN SEMANAL

Estas medidas, que entrarán en vigor el viernes, se revisarán semanalmente y los niveles de seguridad establecidos regirán de forma uniforme. Con ello, el presidente gallego ha recordado que cualquier municipio que supere los 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días entrará en máximas restricciones, al igual que en los otros niveles, tanto en caso de que mejoren como si empeoran.

Así, ha explicado que se ha optado por este criterio para dar las máximas posibilidades de movilidad dentro del mantenimiento de la seguridad sanitaria y, aunque ha reconocido que los niveles pueden ser complejos, ha recordado que la web de Sanidade con los datos por municipios se actualiza diariamente. Núñez Feijóo ha evidenciado que se ha querido vincular la apertura progresiva de hostelería con la movilidad, dado que consideran que este es un factor "relevante".

En los movimientos intermunicipales, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, se permitirá cruzar ayuntamientos cerrados siempre que no se pare en ellos y, por el momento, el conjunto de la comunidad permanecerá cerrada perimetralmente tanto con otras regiones como con Portugal.