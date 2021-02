Lydia Lozano anuncia que tiene que ser operada de urgencia

La periodista Lydia Lozano ha anunciado en Sálvame que este martes tendrá que ser operada de urgencia en un hospital de Madrid, pues padece un aplastamiento de médula.

"Me operan mañana de urgencia de las cervicales", ha avanzado la tertuliana en el plató, visiblemente nerviosa, explicando que tiene afectadas las vértebras cuatro, cinco, seis y siete.

"Desde hace un mes tengo hormigueo en las manos, pensé que era por dormir mal. Al ponerme a leer no sentía el libro y me fui de urgencias", ha contado ante sus compañeros.

La colaboradora, evidentemente nerviosa, nos cuenta lo que le ha ocurrido en el plató de #Sálvame 💥 #yoveosálvamehttps://t.co/aiyCYH2KJE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 22, 2021

"El médico me dijo que me operaría ya mismo, pero me han tenido que hacer además del preoperatorio las pruebas del Covid", ha detallado Lozano. "Tengo un aplastamiento en la médula y es lo que me da miedo", ha añadido.

Los colaboradores del espacio de Mediaset han intentado tranquilizar a su compañera, sobre todo Canales Rivera, que ha tenido una operación muy similar y la ha tranquilizado. "No escuches nada de lo que te cuenten porque te metes debajo de la cama", le ha aconsejado el diestro.