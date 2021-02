Coronavirus.- Hostelers valencians rebutgen una reobertura només amb terrasses i proposen aforaments unificats

Per contra, aposta per una desescalada que permeta obrir els interiors de forma viable i fórmules que permeten garantir la màxima seguretat, com els aforaments unificats. La Mesa Interdepartamental COVID de la Generalitat es reuneix aquest dijous a la vesprada per a prendre decisions davant la fi de les restriccions vigents dilluns que ve 1 de març.

CEOH ha traslladat aquest dilluns per escrit les seues peticions a la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, i al secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, com a proposta de pla de desescalada.

Entre elles, torna a reclamar al Consell que li alce el "veto i càstig" per ser una de les veus del sector més crítiques i la seua integració en la taula de negociació, una cosa que la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez, els va avançar en la reunió del passat 11 de febrer. "És inconcebible que ara deixen fora una organització de caràcter autonòmic, constituïda formalment, i que representa 16 associacions de les tres províncies", denúncia.

Aquesta organització també retrau als membres del Govern valencià que llancen "globus sonda" de com i quan serà la reobertura per mitjà dels mitjans de comunicació, "sense haver consensuat ni concretat una proposta clara ni pres una decisió definitiva, ni en la citada taula de diàleg ni en el si del mateix Consell".

"En aquests moments, la falta de decor per part dels polítics, actuant a colp de titulars, està generant una enorme preocupació i desesperació entre els hostelers per als qui les decisions que es prenguen els pròxims dies seran claus per a la seua supervivència i el seu futur", alerta.

Davant el "menyspreu" per part de l'executiu autonòmic, aquesta coordinadora avança que presentarà aquest dimarts 23, per registre d'entrada, les seues propostes perquè "asseguts o no" en la taula siguen escoltades.

OBERTURA D'INTERIORS

Unes mesures que passen per la reobertura de terrasses amb un criteri d'aforaments unificats en tota la Comunitat Valenciana sense crear "greuges comparatius ni discriminacions", així com per l'obertura dels interiors dels locals utilitzant ferramentes tecnològiques perquè els espais tancats siguen segurs.

També exigeix la imminent aprovació d'una segona fase del pla 'Resistir', amb una dotació de 500 milions per al sector de l'hoteleria i l'oci, i campanyes de comunicació per a recuperar la confiança del públic després de "mesos amb el focus dels contagis posat en els establiments hostelers".