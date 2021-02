Canarias registra 159 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 78 de ellos en Gran Canaria

Asimismo, en las últimas horas se ha producido el fallecimiento de tres varones de 80, 81 y 89 años, uno en Gran Canaria y dos en Lanzarote, si bien estos dos últimos ya fueron informados en la nota de prensa de ayer domingo pero suben hoy a la estadística tras su validación. Todos permanecían ingresados, padecían patologías previas y habían experimentado empeoramiento clínico.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 47,83 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 108,71 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se ha realizado un total de 855.185 pruebas PCR en las islas, de las que 2.245 se corresponden al día de ayer.

Por islas, Tenerife suma hoy 60 casos con un total de 16.618 casos acumulados y 2.244 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.242 casos acumulados, 78 más que el día anterior, y 3.416 activos. Lanzarote suma 13 nuevos casos con 4.352 acumulados y 308 activos epidemiológicamente, y Fuerteventura tiene 1.566 casos acumulados con siete casos más que la jornada anterior y 141 activos.

La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 383 acumulados y 17 casos activos; El Hierro suma un nuevo caso, por lo que sus acumulados son 281 y sus activos son 15 (13 migrantes y dos autóctonos), ya que se ha dado de alta a un caso autóctono y otro ha subido a la estadística. Estos datos se están depurando, motivo por el cual no figuran recogidos así en el registro estadístico, que se actualizará en los próximos días. Por último, La Gomera se mantiene en los 209 acumulados al no registrar nuevos contagios y sus activos son dos.