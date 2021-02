Maroto anuncia que al setembre s'estarà en condicions de poder implementar els viatges de l'Imserso

Maroto s'ha manifestat així a Castelló en una roda de premsa que ha oferit després de la presentació de l'estudi 'Impacte socioeconòmic i fiscal del sector de taulells i paviments ceràmics a Espanya', elaborat per ASCER.

Així, la ministra ha destacat que estan treballant perquè es puga desenvolupar enguany l'Imserso "amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar contagis". "Els majors estan sent els primers a vacunar-se i, per tant, confiem que es puga reprendre el programa aquesta temporada", ha apuntat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que les destinacions de la Comunitat Valenciana són "molt demandats" pels majors i, "sens dubte, aquest programa va a contribuir a la reactivació del turisme".

Reyes Maroto ha explicat que s'està treballant en un grup juntament amb el sector per a adaptar els plecs, i que al setembre s'estára en condicions de poder implementar els viatges. "Se li dona una modernitat al programa per a millorar l'experiència turística, perquè es faça amb seguretat i garantir la viabilitat d'un programa tan estimat que esperem tinga molts anys de vida", ha dit.

A més, ha apuntat que es milloren algunes de les reclamacions del sector turístic "per a millorar no només l'experiència dels majors, sinó també en l'àmbit de la idoneïtat que per als hotelers suposa aquest programa". "És un estímul important a la demanda que necessita el sector per a començar a recuperar la cadena de valor d'un sector que depèn de la mobilitat", ha conclòs.